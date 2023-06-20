الأربعاء 21 حزيران 2023
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زين كاش تحصد جائزة أفضل محفظة رقمية على مستوى المملكة

زين كاش تحصد جائزة أفضل محفظة رقمية على مستوى المملكة
زين كاش تحصد جائزة أفضل محفظة رقمية على مستوى المملكة
حصدت شركة "زين كاش" جائزة "The peacock" كأفضل محفظة رقمية على مستوى المملكة لعام 2023، وذلك خلال قمة التكنولوجيا المالية التي نظمتها شركة "مومنتس انوفيشن" في العاصمة عمّان.اضافة اعلان

ومُنحت "زين كاش" هذه الجائزة عن تطبيقها الرائد للهواتف الذكية، وذلك تقديراً لجهودها الحثيثة نحو توفير تجربة رقمية متميزة عبر التطبيق الذي يمكّن المستخدمين من الدفع وتحويل الأموال بأقل التكاليف داخل المملكة وخارجها عبر خيار "ويستيرن يونيون"، وإمكانية طلب البطاقات الائتمانية عبر التطبيق، وشراء البطاقات الإلكترونية بطريقة سريعة وآمنة، إذ تعزز هذه الجائزة من مكانة "زين كاش" كأفضل شركة رائدة في المملكة في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال خدماتها وحلولها الفريدة والمبتكرة المصممة لتتوافق وتطلعات زبائنها.

وجاء تكريم "زين كاش" ومنحها هذه الجائزة في ختام مشاركة الشركة في فعاليات القمة، والتي اشتملت على ورشة تفاعلية بعنوان "مستقبل المدفوعات الرقمية" شارك بها المدير العام لشركة "زين كاش" سلطان كشورة، حيث تمت مناقشة أثر التحوّل نحو المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية وكيفية مواءمتها لاحتياجات الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى الحلول المتوقعة مستقبلاً في هذا المجال.

وتعكس مشاركة زين كاش في هذه القمة اهتمامها المستمر وإسهاماتها المتواصلة لتحقيق النمو والتطور في قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة، والمساهمة في الاشتمال المالي للوصول إلى اقتصاد رقمي معرفي، عبر رفع نسب ومعدلات التعاملات المالية الرقمية، إضافة إلى التزام الشركة بإطلاق باقة من الحلول المالية الرقمية المُبتكرة.

وتقدّم زين كاش للأفراد والمؤسسات حلولاً مالية رقمية مُبتكرة لإتمام معاملاتهم المالية، وهي أول محفظة إلكترونية على الهاتف النقّال تقدّم بطاقات ائتمانية على مستوى المملكة، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية) وبسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار، دون الحاجة إلى تحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، مع إمكانية السحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع محلياً ودولياً والتسوق عبر الإنترنت.

يذكر أن قمة التكنولوجيا المالية حملت عنوان "النظام الجديد للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية في مجتمع رقمي"، بحضور 400 خبير ومتحدث من كبار التنفيذيين ومدراء التكنولوجيا الرقمية المالية والبنوك والشركات الدولية والإقليمية والمحلية، لمناقشة أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية ودور الابتكار في تعزيز سمعة وربحية المؤسسات المالية.
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