الثلاثاء 19 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شراكة بين أمنية و Startupbootcamp لإدارة وتشغيل حاضنة أمنية لريادة الأعمال "The Tank"

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شراكة بين أمنية و Startupbootcamp
في إطار توجهها الاستراتيجي لتعزيز البيئة الريادية في الأردن، أعلنت شركة أمنية عن دخولها في شراكة جديدة مع شركة Startupbootcamp،  المصنفة ضمن أفضل 5 مسرعات أعمال على مستوى العالم، وذلك لتشغيل وإدارة حاضنة أمنية لريادة الأعمال "The Tank".اضافة اعلان
تهدف هذه الشراكة إلى تنشيط وتفعيل دور "The Tank" في دعم وتطوير الشركات الناشئة في الأردن، والعمل على زيادة  تأثير شركة أمنية على البيئة الريادية في المملكة.
وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه:" تعبر هذه الشراكة عن التزامنا الراسخ في دعم وتمكين الشركات الناشئة في الأردن، لإدراكنا لأهمية ودور ريادة الأعمال في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث يواجه عالم الأعمال تحدياً مستمراً يتمثل في مواكبة التطورات المتسارعة. لذلك، فإن مراجعة استراتيجيتنا لدعم التقنيات الناشئة، وتلبية متطلبات السوق المتغيرة، وتفضيلات المستهلكين، أمر ضروري لضمان قدرة حاضنة The Tank على جذب الشركات الناشئة المناسبة وتحقيق الأثر المطلوب".
وأضاف قمحيه: "نحن على ثقة بأن Startupbootcamp هي شركة عالمية رائدة تتمتع بخبرة واسعة في مجال احتضان الأعمال، ومن خلال شراكتنا، نتطلع إلى الاستفادة من نماذج العمل التي أثبتت جدواها ومن أفضل الممارسات ومن خلال شبكة واسعة من الشركاء المحتملين والمستثمرين والمرشدين الذين سيقدمون قيمة مضافة لحاضنة The Tank"، لافت إلى أن شراكة أمنية مع Startupbootcamp ستساهم في إثراء بيئة العمل وجلب وجهات نظر جديدة، وتحدي الافتراضات السائدة، مما سيؤدي إلى ابتكار أساليب عمل جديدة وتحقيق نتائج أفضل للحاضنة.
وقد أعرب إبراهيم سكسك، الرئيس التنفيذي لStartupbootcamp، عن حماسه لهذه الشراكة قائلاً: "نحن في Startupbootcamp، نؤمن بقوة التعاون والشراكة في تحقيق التأثير الإيجابي. شراكتنا مع أمنية تتيح لنا فرصة فريدة لنقل خبراتنا في تسريع نمو الشركات الناشئة إلى الأردن، مع التركيز على التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الاتصالات. نحن متحمسون للعمل مع فرق الشركات الناشئة وتقديم الدعم اللازم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تساهم في تطوير وتنمية الاقتصاد الأردني."
و بموجب هذه الشراكة ستعمل Startupbootcamp مع شركة أمنية على تقديم تحديات محددة تمتد لستة أسابيع لكل تحد، تشمل مراحل إعداد الفكرة و التحضير للعرض التقديمي والعرض النهائي، مع التركيز على مجالات حيوية مثل الجيل الخامس، والحوسبة الطرفية Edge Computing، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتقنيات الاتصال، و الشبكات المعرفة بالبرمجيات، وإنترنت الأشياء.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم استقطاب خبراء و مختصين في مجالات عدة أبرزها (القانون، الملكية الفكرية، المبيعات والتسويق، التصميم، والخبراء التقنيين، وغيرهم) من الأردن وخارجه لعقد دورات تدريبية متقدمة و/أو العمل مباشرة مع الفرق، بالإضافة إلى المشاركة في أنشطة رئيسة مثل التحليل العميق لعوامل القوة والضعف والفرص والمخاطر مع الشركات الناشئة باستخدام نموذج العمل ومنهجيات الشركات الناشئة، والتدريب على العروض التقديمية، وعقد ورش عمل بواسطة خبراء الصناعة لتعزيز مهارات الشركات الناشئة.
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