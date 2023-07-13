الخميس 13 تموز 2023
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يوم طبي مجاني في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية -(صور)

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يوم طبي مجاني في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية

نظمت أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية يوما طبيا مجانيا، برعاية مدير مديرية صحة العاصمة الدكتور طه التميمي.
 وحضر اليوم الطبي المجاني رئيس هيئة المديرين لأكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الدكتور محمد الرجوب، ومدير عام الأكاديمية والمدارس، الدكتور قصي القضاة، وعدد من ورؤساء الأقسام الإداريّة والفنيّة في الأكاديمية.اضافة اعلان
واستفاد من اليوم الطبي، الذي شارك به مستشفى الاستقلال والمستشفى الإسلامي ونقابة الصيادلة، أكثر من 140 عائلة من المجتمع المحلي.
وشارك في اليوم الطبي مركز الحسين للسرطان، ومركز ليندا للتغذية، ومركز آرغون للمختبرات والأشعة التشخيصية.
 كما شارك أخصائي جراحة العيون الدكتور إيهاب مسّاد في اليوم الطبي.
وخلال اليوم الطبي، قدمت بصريات سمير  خصومات تشجيعية، كما قدمت العديد من مستودعات الأدوية وبعض الصيدليات تبرعات طيبة للمراجعين من أدوية ومستلزمات.





 وخلال المناسبة، التي حضرتها مشرفة الصّحة والسّلامة في المدارس، الدكتورة إسراء الرجوب، قدّم الدكتور القضاة الشكر لراعي اليوم الطبي وللجهات الداعمة التي ساهمت في إنجاحه، ولجميع الكوادر الطبية والتمريضية والصيدلانية والمؤسسات المشاركة.




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