السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أعراض تنبهك بنقص فيتامين B12 في جسمك

image2
يؤدي نقص فيتامين B12 إلى تلف العصب البصري
يلعب فيتامين B12، أو كوبالامين، دورًا أساسيًا في تكوين خلايا الدم الحمراء وأيض الخلايا والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي والجزيئات الموجودة داخل الخلايا التي تحمل المعلومات الوراثية، بحسب ما نشره موقع Mayo Clinic.اضافة اعلان

وتشمل المصادر الغذائية لفيتامين B12 الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، كما يُضاف فيتامين B12 إلى بعض الأغذية، كما هو الحال مع حبوب الإفطار المدعمة به، كما يتوفر كمكمِّل غذائي يؤخذ بطريق الفم. ويمكن أن يُوصف فيتامين B12 في صورة حُقن أو بخاخ للأنف لعلاج نقص فيتامين B12.

ووفقًا لما نشره موقع zeenews.india، فإن هناك أعراضا واضحة لنقص فيتامين B12 كما يلي:

1. تنميل اليدين أو القدمين


إذا كان الشخص يعاني من نقص فيتامين B12، فربما يصاب باعتلال الأعصاب المحيطية، مما يتسبب في وخز وتنميل واضطرابات حسية في اليدين و/أو القدمين.

2. صعوبة في المشي


إذا كان لدى الشخص شعور بالخدر في اليدين والقدمين، فربما يؤدي ذلك إلى صعوبة الحركة. وبالتالي، على مدى فترة من الزمن، يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب الطرفية إلى تقييد الحركة وصعوبة في المشي.

3. ضيق في التنفس


بسبب فقر الدم، ينخفض وصول الأكسجين إلى أنسجة الجسم، مما يؤدي إلى ضيق في التنفس وحتى الدوخة.

4. تعب


إن الشعور بتعب أو ضعف بشكل غير عادي، فإنه يمكن أن يكون أحد الأعراض الأولية لنقص فيتامين B12.

5. شحوب الجلد


نظرًا لأن الجسم يكون غير قادر على إنتاج ما يكفي من كرات الدم الحمراء، تظهر الأعراض في شكل شحوب واصفرار الجلد، وهو ما يسمى أيضًا باليرقان.

6. ألم الفم


كما يؤدي نقص عدد كرات الدم الحمراء إلى انخفاض في كمية الأكسجين التي تصل إلى اللسان وما يترتب عليه من العديد من المشكلات الصحية مثل التهاب اللسان، مما يؤدي إلى تورم اللسان الأحمر أو طعم سيئ في الفم أو إحساس بالحرقان.

7. مشاكل الصحة النفسية


أشارت بعض الدراسات إلى أن نقص فيتامين B12 يرتبط ببعض حالات الاكتئاب. وبصرف النظر عن مشاكل الصحة النفسية، يمكن أن يؤثر نقص فيتامين B12 أيضًا على الوظائف الإدراكية، مما يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة وصعوبة التركيز وتقلبات المزاج.


8. سرعة ضربات القلب


يمكن أن يؤدي انخفاض عدد كرات الدم الحمراء في الجسم إلى بدء القلب في النبض بشكل أسرع، لأن الجسم يحاول التأكد من وصول كمية كافية من الأكسجين إلى جميع الأعضاء.

9. مشاكل في الرؤية


يؤدي نقص فيتامين B12 إلى تلف العصب البصري مما يمكن أن يسبب اضطرابات في الرؤية. يجب أن يتم إجراء فحص فوري لأنه في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
h1017h16207256038458

إن كنت من محبي اللوز.. لا تكثر منه لهذه الأسباب

09 تشرين الأول 2023
iStock-155420039-800x533-1

أسباب تجعلك تتناول البيض المسلوق يومياً.. فما هي؟

07 تشرين الأول 2023
Сегодня-2

لا تتناول هذه الأطعمة مع الماء

05 تشرين الأول 2023
1683118367751

ما أفضل وقت لتناول وجبة العشاء؟

28 أيلول 2023
اقرأ أيضا
أمراض يشير لها فقدان الوزن غير المبرر

أمراض يشير لها فقدان الوزن غير المبرر

منذ2 ساعة
إحذروا من الإفراط في تناول العسل

إحذروا من الإفراط في تناول العسل

منذ2 ساعة
أطعمة مفيدة "ظلمتها" الحوامل

أطعمة مفيدة "ظلمتها" الحوامل

منذ4 ساعة
علماء: الدماغ يرسل "إشارة" عندما ينوي الشخص الكذب

علماء: الدماغ يرسل "إشارة" عندما ينوي الشخص الكذب

منذ4 ساعة
nose_color

ما العلاقة بين حاسة الشم وطريقة تمييزنا للألوان؟

12 تشرين الأول 2023
613fb087b54f4.image

فقدان القدرة على تحديد الاتجاهات مرتبط بألزهايمر

12 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

أيام عصيبة توجب التكاتف

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات | منذ18 ساعة
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 