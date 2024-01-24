اختبار يكشف ألزهايمر قبل 15 عاما من ظهور أعراضه

مرض الزهايمر هو اضطراب في الدماغ يتفاقم بمرور الوقت ويتسم بحدوث تغيرات في الدماغ تؤدي إلى ترسبات لبعض البروتينات، ويسبب داء الزهايمر تقلصًا في الدماغ وموت خلاياه في النهاية.



وداء الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخَرَف؛ وهو تدهور تدريجي في الذاكرة والقدرة على التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية. ويمكن أن تؤثر هذه التغيرات في قدرة الشخص على أداء وظائفه.

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لا يوجد علاج يشفي من داء الزهايمر. وفي المراحل المتقدمة، يؤدي التدهور الشديد في وظائف الدماغ إلى الجفاف أو سوء التغذية أو العدوى. ويمكن أن تؤدي هذه المضاعفات إلى الوفاة.



في اكتشاف علمي يعطي أملاً للسيطرة على المرض في كشف مؤخراً عن اختبار جديد للدم يمكنه تشخيص مرض الزهايمر قبل 15 عامًا من ظهوره، وسيكون الاختبار الجديد متاحًا في الولايات المتحدة خلال أيام.



سيتمكن المرضى من طلب اختبار ALZpath Dx بقيمة 500 دولار – والذي يعمل من خلال البحث عن بروتين خطير في الدم – من خلال طبيبهم.



وأظهرت الأبحاث أن الاختبار الجديد دقيق تمامًا – وأسرع بكثير – من الأساليب الحالية التي تتضمن مواعيد طويلة وسحب السوائل من داخل الحبل الشوكي.



واعتبر الخبراء أن الاختبار الجديد سيغير قواعد اللعبة، قائلين إنه سيجعل تشخيص مرض الزهايمر سهلا مثل "ارتفاع نسبة الكوليسترول".



لكن آخرين أثاروا مخاوف بشأن استخدام الاختبار لاكتشاف المرض بين الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض، قائلين إن الكثيرين قد يكون لديهم علامات على الحالة ولكنهم لا يعانون أبدًا من التدهور المعرفي.



وقال الدكتور أندرياس جيرومين، وهو كبير المسؤولين العلميين الذين عملوا على الاختبار، لموقع DailyMail.com : "هدفنا، هو توفير الوصول إلى اختبارات تشخيصية لمرض الزهايمر، وهذا ما يحتاجه ويريده المرضى والأطباء، لذلك نريد إتاحة هذه الأدوات".



وأضاف "ما يحتاجه الأطباء هو عينة من الدم والتي يمكن سحبها بسهولة، وربما في المنزل، وفحصها بسهولة وإرجاع النتائج إلى الطبيب".



وسيقوم الأطباء بسحب دم المرضى، قبل إرسال العينات إلى مختبر NeuroCode في ولاية واشنطن، والذي يمكنه إجراء مئات الاختبارات يوميًا.



هناك أيضًا محادثات جارية لبدء إجراء الاختبارات في ثلاثة إلى أربعة مختبرات أخرى عبر الغرب الأوسط وعلى الساحل الشرقي.



يستغرق الاختبار – الذي طورته شركة ALZpath ومقرها كاليفورنيا – بضع ساعات حتى يكتمل بالنتائج ثم يتم إرساله مرة أخرى إلى الطبيب. يمكن أن يستغرق وصول عينات الدم أيامًا، اعتمادًا على مكان إرسالها في الولايات المتحدة، ولا يحتاج الاختبار إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA).



منذ عام 1906، عندما أبلغ الطبيب النفسي السريري ألويس ألزهايمر لأول مرة عن "مرض شديد في القشرة الدماغية" إلى الكشف عن آليات المرض في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين إلى عقار "ليكانيماب" "الاختراق" الأخير، أمضى العلماء أكثر من قرن من الزمان في محاولة التعامل مع هذا المرض.



ويعاني حوالي 6.7 ملايين أمريكي من مرض الزهايمر، على الرغم من أنه من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 13 مليوناً بحلول عام 2050.



وقال الدكتور جيرومين إنهم يطورون خططًا لتقديم الاختبار في المستشفيات، حيث يمكن الانتهاء منه في أقل من 30 دقيقة، لكن هذا سيتطلب موافقة إدارة الغذاء والدواء.



وقال إنهم بدأوا الآن العمل مع إدارة الغذاء والدواء للموافقة على هذا الإصدار من الاختبار، لكنهم لا يتوقعون أن يكون متاحًا حتى عام 2025 أو 2026.



الاختبار مخصص حاليًا لكبار السن الذين لديهم بالفعل أعراض مرض الزهايمر أو يشعرون بالقلق من احتمال إصابتهم بهذه الحالة.



وقال الدكتور جيرومين إنهم يعملون على نسخة منفصلة تشير إلى مدى احتمالية إصابة شخص ما بالمرض.



وقال باحثون سويديون إن الاختبار يعمل من خلال تحليل مستويات المؤشر الحيوي في الدم p-tau217، والذي يتوافق مع مستويات تاو والأميلويد في الدماغ.



تبدأ هذه البروتينات في التراكم في الدماغ قبل ظهور الأعراض بعشرة إلى 15 سنة.



ويُعتقد أنها تقف وراء مرض الزهايمر لأنها يمكن أن تشكل كتلًا في الدماغ يُعتقد أنها تعطل الاتصال بين الخلايا، نقلا عن صحيفة البيان.



وفي دراسة أجريت في السويد على 786 شخصًا، وجدوا أن الاختبار كان دقيقًا بنسبة 97 بالمائة في التنبؤ بمرض الزهايمر.

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