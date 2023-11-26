الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الجنين يتعرف على لغته الأم قبل أن يولد!

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يكتسب الرضع مهارات لغوية قبل ولادتهم

من المعروف أن الجنين يتعرف على صوت أمه خلال فترة الحمل. لكن هذا المخلوق الصغير يقوم أيضاً بجمع معلومات حول لغته الأم وبالتالي يمكنه تعلمها بسهولة أكبر لاحقاً. فما الذي ينصح به خلال فترة الحمل؟

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وفي دراسة حديثة أجراها مجموعة من الباحثين من مركز علم الأعصاب بجامعة بادوفا في إيطاليا، ونشرت نتائجها في مجلة تقدم العلوم (Science Advances)  أجرى فريق الباحثين عدة دراسات تخطيط كهربية الدماغ (EEG) على 33 طفلًا فرنسياً حديث الولادة كانت أعمارهم  تصل إلى خمسة أيام.


وخلال هذه الدراسات تم قياس نشاط أدمغة الأطفال باستخدام قبعات مريحة أثناء تلاوة قصة خيالية لهم.

 

و قد كانت اللغة تتناوب بين الفرنسية والإسبانية والإنجليزية أو استراحة لمدة ثلاث دقائق.

 

واستنادا إلى نتائج هذه الدراسات، اكتشف الباحثون أن الرضع يكتسبون المهارات اللغوية قبل ولادتهم.


وكشفت الدراسة أن  رد فعل حديثي الولادة أقوى تجاه اللغة الفرنسية، أي لغتهم الأم.

 

وقد حدث هذا حتى عندما لم تكن الأم هي من كان يروي الحكاية، بل شخص آخر.

 

ومن ناحية أخرى، كشفت هذه الأبحاث أيضاً عن نشاط دماغي أعلى بكثير لدى الأطفال حديثي الولادة خلال فترة الاستراحة بعد الجمل الفرنسية مقارنةً باللغات الأخرى.

 

وهو ما يشير إلى أنه حتى بعد سماع اللغة الأم، يفكر الأطفال حديثي الولادة فيها لفترة أطول من أجل معالجة المعلومات وإن كان ذلك يحدث دون وعي منهم، وفق الباحثين.


وقال أحدأعضاء فريق البحث في تصريح لـ" Science.ORF.at" إنه حتى لو لم يفهم الأطفال حديثي الولادة معنى اللغة، فمن الواضح أن المعرفة الأولية بالإيقاع والأصوات الخاصة وطبقات الصوت تعد ميزة عند تعلم اللغة لاحقاً.


وتتطورحاسة السمع لدى الجنين بدءاً من الأسبوع الرابع والعشرين تقريباً من الحمل، وفقا لما جاء في موقع دويتشيه فيله.

 

وينصح الباحثون أن تتحدث الأم الحامل من خلال المحاثات اليومية إلى طفلها الذي لم يولد بعد وكذلك أن تحاول عزف الموسيقى له من حين لآخر.

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