بعد التوقف عن أدوية الاكتئاب.. نصائح للتخلص من الوزن الزائد

يعاني البعض من زيادة الوزن عند تناول أدوية علاج الاكتئاب، كأثر جانبي شائع لبعض أنواع مضادات الاكتئاب، وبعد التوقف عن تناولها يحتاج المريض لاتباع بعض النصائح التي قد تساعد في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة التي تم اكتسابها.

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"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي أبرز النصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد التوقف عن تناول مضادات الاكتئاب، وفقًا لـ "Very well mind".





تأثير مضادات الاكتئاب على الوزن



يمكن أن تؤثر مضادات الاكتئاب على الوزن بطرق مختلفة، ولكن بشكل عام، لا يوجد تأثير محدد ينطبق على جميع الأشخاص. فبعض مضادات الاكتئاب قد تزيد من الوزن، بينما قد تسبب بعضها الآخر فقدانًا للوزن، أو لا تسبب أي تغيير في الوزن، ويحدث ذلك وفق عدة عوامل، تتمثل فيما يلي:





نوع مضاد الاكتئاب



تعرف بعض مضادات الاكتئاب، مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، ومثبطات إعادة امتصاص السيروتونين، بزيادة الشهية أو احتباس الماء، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.



بينما قد تسبب مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات فقدان الشهية أو تسريع عملية الأيض، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.





الجرعة



قد تؤدي الجرعات العالية من بعض مضادات الاكتئاب إلى زيادة الوزن بشكل أكبر.الاستعداد الوراثي



يلعب الاستعداد الوراثي دورًا في كيفية تأثير مضادات الاكتئاب على الوزن. فبعض الأشخاص أكثر عرضة لزيادة الوزن من غيرهم عند تناول مضادات الاكتئاب.





العوامل الفردية



يمكن أن تؤثر العوامل الفردية الأخرى، مثل العمر والجنس ومستوى النشاط البدني والنظام الغذائي، على تأثير مضادات الاكتئاب على الوزن.





نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد التوقف عن مضادات الاكتئاب



قد يساعد اتباع بعض النصائح في التخلص من الوزن الزائد بعد التوقف عن تناول مضادات الاكتئاب، مثل:



عدم التوقف المفاجئ عن تناول أدوية الاكتئاب

يحتاج التوقف عن تناول مضادات الاكتئاب اتباع خطة وتحت إشراف الطبيب، تجنبًا لأي تأثير على الوزن وعلى الصحة العامة، وتقليل فرص التعرض للانتكاسات.



استشارة الطبيب

من المهم استشارة الطبيب قبل إجراء أي تغييرات كبيرة على النظام الغذائي أو البرنامج الرياضي، خاصة إذا كان الشخص يعانيمن أي مشاكل صحية أخرى.



اتباع نظام غذائي صحي

التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون.



تقليل تناول السعرات الحرارية

التقليل من تناول السعرات الحرارية من خلال الحد من تناول الأطعمة المصنعة والسكريات والدهون المشبعة.



ممارسة الرياضة بانتظام

الحرص على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.



الحصول على قسط كاف من النوم

يساعد النوم الكافي على تنظيم الهرمونات التي تتحكم في الشهية والوزن.



التحكم في التوتر

يمكن أن يؤدي التوتر إلى زيادة الشهية وتناول الطعام بشكل مفرط. ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل للمساعدة في التحكم في التوتر.



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