تفنيد خرافات شائعة حول الخبز

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وتشير خبيرة التغذية البريطانية هيلين بوند، إلى أن الكثير من الناس يستبعدون الخبز من نظامهم الغذائي بسبب المخاوف من زيادة الوزن والانتفاخ. ولكن مرض الاضطرابات الهضمية (عدم تحمل بروتين الحبوب والغلوتين) يحدث لدى شخص واحد من بين مائة شخص. أي أن القمح يمكن في بعض الأحيان أن يسبب الانتفاخ لدى بعض الأشخاص ذوي الأمعاء الحساسة. هذا يعني أن الخبز آمن بالنسبة لمعظم الناس.ويعتبر الخبز المنتج في المخابز من المنتجات الغذائية فائقة المعالجة. ولكن ليس لجميع أنواع الخبز تأثير سلبي على الصحة، على الرغم من وجود المستحلبات والمواد الحافظة. وتشير الخبيرة إلى أن خبز القمح الكامل يمكن أن يكون إضافة ممتازة لنظام غذائي متوازن.ومن جانبها تشير خبيرة التغذية أزمينا غوفينجي، إلى أنه لا حاجة للخوف من تناول خبز القمح الطازج الذي يباع في المتاجر. لأن المهم هو تناول الخبز باعتدال لتجنب زيادة الوزن. وبالنسبة لمحبي الخبز الأبيض الذي يحتوي على نسبة ضئيلة من الألياف الغذائية، فعليهم تناوله مع بذور عباد الشمس، لضمان حصول جسمهم على الكمية اللازمة من الألياف الغذائية. RT