السبت 17 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أفضل أوقات شرب القهوة

أفضل أوقات شرب القهوة
أفضل أوقات شرب القهوة
ينطوي الروتين الصباحي للكثيرين على شرب فنجان من القهوة فور الاستيقاظ، لكن خبيرة نوم تقول إن هذا ليس أفضل وقت من اليوم للحصول على أكبر قدر من الطاقة من مشروبك المفضل.اضافة اعلان

وتقول الدكتورة ديبورا لي إن أفضل وقت لتناول الكافيين هو بعد 45 دقيقة من الاستيقاظ، عندما يبدأ إيقاع الكورتيزول في الانخفاض.

وأوضحت الطبيبة لصحيفة "ميرور" البريطانية: "يتبع هرمون الكورتيزول إيقاعا خاصا بدورة نومك. وقد تؤثر المستويات المرتفعة من الكورتيزول على جهازك المناعي، وإذا كانت بالفعل في ذروتها عند الاستيقاظ، فإن شرب القهوة بمجرد فتح عينيك قد يضر أكثر مما ينفع، وقد يجعلك محصنا ضد الكافيين على مدى فترة طويلة من الزمن".

والكورتيزول هو هرمون التوتر الرئيسي في الجسم، ويتم إنتاجه عن طريق الغدد الكظرية ويتم إطلاقه في مجرى الدم خلال أوقات التوتر، ويؤثر على مستويات النوم والمزاج والطاقة. كما أنه يكافح الالتهابات ويتحكم في ضغط الدم وينظم نسبة السكر في الدم.

وأوضحت لي: "أفضل وقت لشرب القهوة هو في منتصف الصباح إلى وقت متأخر منه، عندما يكون الكورتيزول لديك أقل بكثير وبدأ الشعور بانخفاض الطاقة، ولكن بالطبع ليس في وقت متأخر بعد الظهر لأنه قد يؤثر على نومك ليلا".

ووجدت دراسة أجريت عام 2010 أن مستويات الكورتيزول تصل إلى أدنى مستوياتها في منتصف الليل تقريبا قبل أن ترتفع في نحو الساعة 2 إلى 3 صباحا. وتبلغ ذروتها نحو الساعة 8:30 صباحا وتنخفض مرة أخرى على مدار اليوم حتى تكتمل دورة الـ 24 ساعة.

وبحسب لي فإنه "إذا كنت شخصا يستيقظ في الساعة 7 صباحا، على سبيل المثال، فإن شرب قهوتك الأولى في الساعة 10 صباحا إلى 12 ظهرا سيجعل جسدك وعقلك يقدران ذلك أكثر، وستحصل على أكبر قدر من الفوائد من الكافيين".

ولكن، عندما يتعلق الأمر بالكافيين (بما في ذلك القهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وغيرها)، فأنت بحاجة إلى تجنب شربه في وقت متأخر جدا، وإلا قد تخاطر بعدم القدرة على النوم ليلا.

وتوصي الدكتورة لي بالتوقف عن شرب القهوة "قبل ست ساعات على الأقل" من موعد النوم، مشيرة إلى أن الأمر قد يختلف من شخص لآخر، وبالتالي فإنك "أنت وحدك من يعرف قدرتك على تحمل الكافيين".RT 
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