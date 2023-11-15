الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لتحسين مزاجك واستعادة طاقتك.. جرب الصيام المتقطع

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الصيام المتقطع- تعبيرية

يرتبط تناول الطعام في نافذة مدتها عشر ساعات بارتفاع الطاقة والمزاج، وانخفاض مستويات الجوع، حسبما أظهرت نتائج جديدة من أكبر دراسة علمية مجتمعية من نوعها في المملكة المتحدة، أجراها باحثون من جامعة كينغز كوليدج لندن.

وتعني النافذة أو الصيام المتقطع لمدة عشر ساعات تحديد جدول تناول الطعام اليومي الخاص بك بعشر ساعات، والصيام لمدة 14 ساعة المتبقية.

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على سبيل المثال، إذا تناولت اللقمة الأولى في الساعة 9 صباحاً، فيجب أن تأكل اللقمة الأخيرة بحلول الساعة 7 مساء.

 

ووجدت الدراسة لأول مرة أن أولئك الذين مارسوا تناول طعام مقيد بوقت، ولكن لم يكونوا متسقين يوماً بعد يوم، لم يكن لديهم نفس التأثيرات الصحية الإيجابية مثل أولئك الذين طبقوا هذا النهج يومياً.

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