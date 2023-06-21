الأربعاء 21 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

لماذا تعد الأحذية الرياضية "خطيرة " في المطارات؟

crop-22737836-1
عندما يرتدي المسافرون الأحذية المناسبة للسفر، فإنهم يشعرون بالراحة والاسترخاء،
يعتبر السفر بالطائرة أمرا شاقا بالنسبة للبعض، وعندما يتعلق الأمر بالأحذية التي يرتديها المسافرون، فإن الكثيرين يفضلون الرياضية منها.
اضافة اعلان
ويأتي تفضيل الأحذية الرياضية لأنها تعتبر "مريحة وعملية"، ومع ذلك، حذرت خبيرة في مجال الأحذية من ارتداء الأحذية الرياضية في المطارات، مشيرة إلى بعض الأسباب التي تجعلها غير ملائمة لهذا النشاط.

في مقابلة مع صحيفة "صن"، أوصت ليزا كاي، صاحبة شركة "سول بليس" للأحذية، بالابتعاد عن الأحذية الرياضية في المطارات، مشيرة إلى أنها معيقة جدًا وتسبب متاعب للمسافرين.

وقالت إن الراكب سيتوجب عليه خلع حذائه الرياضي كلما مر من أجهزة التفتيش، ثم إعادة ارتدائه مرة أخرى، وهذا يستهلك الكثير من الوقت ويسبب متاعب للمسافرين، خاصة في المطارات المزدحمة.

كما أشارت إلى أنه خلال ارتداء حذاء الرياضة، سيتوجب على المسافر وضع أغراضه الشخصية على الأرض المليئة بالجراثيم من أجل ربط حذائه، مما قد يعرّضه لمشاكل صحية خطيرة.

عوضًا عن ذلك، توصي ليزا كاي المسافرين باختيار الأحذية سهلة الارتداء أو الأحذية الرياضية بسحابات، لأنها تسهل الأمر وتوفر الوقت، وتعني بذلك الأحذية التي يمكن ارتداؤها بسهولة دون الحاجة إلى استخدام اليدين، وهي عادة خفيفة الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على المسافرين الانتباه إلى مدى ملاءمة الأحذية التي يرتدونها، والتأكد من أنها توفر الراحة والدعم اللازمين للقدمين، خاصة إذا كانت الرحلة طويلة.

وعندما يرتدي المسافرون الأحذية المناسبة للسفر، فإنهم يشعرون بالراحة والاسترخاء، ويستطيعون التحرك بسهولة دون الحاجة إلى القلق بشأن إزالة الأحذية أو الحاجة إلى تعديلها.

ومن الأحذية التي يمكن ارتداؤها في المطارات بسهولة، الأحذية الرياضية بسحابات، والتي تتميز بأنها سهلة الارتداء والخلع، وتوفر الدعم اللازم للقدمين.

كما يمكن اختيار الأحذية المسطحة التي تتناسب مع الرحلات القصيرة، والتي تتميز بالخفة والراحة.

علاوة على ذلك، ينبغي على المسافرين الانتباه إلى مستوى النظافة في المطارات، وتجنب السير على الأرضيات المليئة بالجراثيم دون حذاء.

ولذلك، يمكن النظر في ارتداء الجوارب الخفيفة، إذا كانت الأحذية التي يرتديها المسافرون تسمح بذلك.
1-girl-sitting-on-the-light-pole-masha-lince

ما هو الوقت المثالي للبقاء في الإضاءة الخارجية لتقليل مخاطر الاكتئاب؟ 19 حزيران 2023

AR-160909975

لماذا النساء أكثر عرضة لمشكلات النوم من الرجال؟ 19 حزيران 2023

is-milk-as-hydrating-as-water-copy-2000-4504a8de40bf4428a3ebb1038c8d41e3

هذا المشروب الأمثل للترطيب في الصيف 19 حزيران 2023

علماء يجربون طريقة فريدة لعلاج سرطان الدماغ

علماء يجربون طريقة فريدة لعلاج سرطان الدماغ 19 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نبات الأقحوان

5 فوائد لنبات الأقحوان وموانع الاستخدام

منذ9 ساعة
تعلم لغة ثانية يمكن أن يزيد من كثافة المادة الرمادية في مناطق معينة من الدماغ

تعلم لغة ثانية يؤثر إيجابا على الصحة العقلية للإنسان

منذ11 ساعة
الضوء الأحمر.. هكذا يؤثر على نومك وساعتك البيولوجية

الضوء الأحمر.. هكذا يؤثر على نومك وساعتك البيولوجية

منذ24 ساعة
الأكل المقيد بالوقت.. قد يمنع داء السكري والسمنة

الأكل المقيد بالوقت.. قد يمنع داء السكري والسمنة

20 حزيران 2023
إليك أفضل مشروب للترطيب ومكافحة الجفاف

إليك أفضل مشروب للترطيب ومكافحة الجفاف

19 حزيران 2023
sun-stroke

ما هي ضربة الشمس؟ وكيف نتقيها بالصيف؟

19 حزيران 2023
افكار و مواقف

النمو الاقتصادي السعودي وفي الخليج العربي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أبو طير يكتب: الضفة الغربية بعد معركة وراثة الرئاسة

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

 اتهامات للأميريكيين في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

عمال الوطن.. إنصافهم ضرورة

محمود الخطاطبة |اليوم

لو تحدث باسل الأعرج عن "عيلي"

د.أحمد جميل عزم |اليوم

الأردن والصندوق السيادي

موسى الساكت |اليوم
ترجمات
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات | منذ1 ساعة
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات | منذ3 ساعة
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات | منذ24 ساعة
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
 