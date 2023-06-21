لماذا تعد الأحذية الرياضية "خطيرة " في المطارات؟

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ويأتي تفضيل الأحذية الرياضية لأنها تعتبر "مريحة وعملية"، ومع ذلك، حذرت خبيرة في مجال الأحذية من ارتداء الأحذية الرياضية في المطارات، مشيرة إلى بعض الأسباب التي تجعلها غير ملائمة لهذا النشاط.في مقابلة مع صحيفة "صن"، أوصت ليزا كاي، صاحبة شركة "سول بليس" للأحذية، بالابتعاد عن الأحذية الرياضية في المطارات، مشيرة إلى أنها معيقة جدًا وتسبب متاعب للمسافرين.وقالت إن الراكب سيتوجب عليه خلع حذائه الرياضي كلما مر من أجهزة التفتيش، ثم إعادة ارتدائه مرة أخرى، وهذا يستهلك الكثير من الوقت ويسبب متاعب للمسافرين، خاصة في المطارات المزدحمة.كما أشارت إلى أنه خلال ارتداء حذاء الرياضة، سيتوجب على المسافر وضع أغراضه الشخصية على الأرض المليئة بالجراثيم من أجل ربط حذائه، مما قد يعرّضه لمشاكل صحية خطيرة.عوضًا عن ذلك، توصي ليزا كاي المسافرين باختيار الأحذية سهلة الارتداء أو الأحذية الرياضية بسحابات، لأنها تسهل الأمر وتوفر الوقت، وتعني بذلك الأحذية التي يمكن ارتداؤها بسهولة دون الحاجة إلى استخدام اليدين، وهي عادة خفيفة الوزن.بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على المسافرين الانتباه إلى مدى ملاءمة الأحذية التي يرتدونها، والتأكد من أنها توفر الراحة والدعم اللازمين للقدمين، خاصة إذا كانت الرحلة طويلة.وعندما يرتدي المسافرون الأحذية المناسبة للسفر، فإنهم يشعرون بالراحة والاسترخاء، ويستطيعون التحرك بسهولة دون الحاجة إلى القلق بشأن إزالة الأحذية أو الحاجة إلى تعديلها.ومن الأحذية التي يمكن ارتداؤها في المطارات بسهولة، الأحذية الرياضية بسحابات، والتي تتميز بأنها سهلة الارتداء والخلع، وتوفر الدعم اللازم للقدمين.كما يمكن اختيار الأحذية المسطحة التي تتناسب مع الرحلات القصيرة، والتي تتميز بالخفة والراحة.علاوة على ذلك، ينبغي على المسافرين الانتباه إلى مستوى النظافة في المطارات، وتجنب السير على الأرضيات المليئة بالجراثيم دون حذاء.ولذلك، يمكن النظر في ارتداء الجوارب الخفيفة، إذا كانت الأحذية التي يرتديها المسافرون تسمح بذلك.