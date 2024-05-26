لماذا يجب ألا تنام بشعرك المبلل؟

هل أنت من الفريق الذي يحب أن يستحم قبل النوم؟ أم أنك تؤجل الاستحمام للصباح فتخرج بشعرك المبلل إلى العمل؟ في الحالتين من الممكن أن يسبب لك شعرك المبلل بعض الأمور المزعجة، بالمقابل هو بريء من أمر معين.

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الشعر المبلل بريء من نزلات البرد



يعتقد كثير من الناس أن نزلات البرد تحدث عندما يتعرضون لدرجات حرارة باردة، أو انخفاض مفاجئ في درجة الحرارة، أو تيارات باردة، أو ارتداء ملابس رقيقة في الشتاء، أو الخروج في الشتاء أثناء التعرق أو بشعر مبلل.



وتنتشر هذه المعتقدات حتى بين الأشخاص الذين يعرفون أن الفيروسات تسبب نزلات البرد.



يرتبط الطقس البارد بشكل واضح بزيادة خطر الإصابة بنزلات البرد، وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأدلة، فإن هذا الخطر المتزايد ربما يكون نتيجة للازدحام في المنازل والمكاتب في الطقس البارد، وانخفاض التهوية داخل البيوت. كما أن الرطوبة المنخفضة التي تتميز بها البيئات الداخلية الدافئة في الشتاء تزيد من تكاثر وانتقال فيروسات البرد والإنفلونزا.



وبناء عليه فاعتقادك أن الشعر المبلل هو سبب نزلات البرد ربما لا يكون دقيقا.





الشعر المبلول وصداع الجيوب الأنفية



كملاحظة عامة، يبدو أن الشعر الرطب في الطقس البارد هو عامل مهيئ لصداع الجيوب الأنفية وألم الجزء الخلفي من العين. قد يحمي الشعر جلد الرأس من فقدان الحرارة، ولكن الشعر المبلول يسبب فقدان الحرارة.وضعت بعض الفرضيات لتفسير ذلك، فاقترح باحثون أنه من أجل تقليل نشاط تبريد الدماغ، تحدث بعض التغييرات داخل الجيوب الأنفية. ولهذا الغرض، قد تنغلق فتحات الجيوب الأنفية، وقد يتراكم المخاط لتقليل الهواء داخل الجيوب الأنفية. قد تكون هناك أيضا بعض التغييرات الحركية الوعائية لمنع فقدان الحرارة.





الشعر المبلول والبكتيريا والفطريات



يتكون الجلد من طبقتين هما البشرة السطحية والأدمة العميقة. ويشتق الشعر من البشرة، ولكنه ينمو بجذوره عميقا في الأدمة. وينقسم هيكل الشعرة إلى جذع الشعرة المرئي خارجيا وبصيلات الشعر داخل الجلد.



لخصت مقال نشرت على موقع ميدكال نيوز تودي البريطاني (Medical News Today) عددا من الدراسات التي تشير إلى أن البيئة الرطبة التي يوفرها الشعر المبلل تشجع على نمو البكتيريا والفطريات فينجم عن ذلك عدد من المشكلات. ففي دراسة أجريت عام 2021 عثر الباحثون على نوع من فطريات الملاسيزية (Malassezia) في بصيلات الشعر. يمكن أن تؤدي هذه الفطريات إلى أمراض جلدية مثل التهاب الجلد الدهني. قد يؤدي تبليل الشعر لفترات طويلة، مثل الليل، إلى زيادة خطر الإصابة بهذه الحالات.





الشعر المبلول وحب الشباب



الشعر المبلل وصحة الشعر



ويمكن أن تؤدي بصيلات الشعر الموجودة تحت الجلد المسدودة بالزهم (Sebum) -وهو مادة دهنية تحمي الجلد من الجفاف- إلى ظهور حب الشباب. بما أن الشعر المبلل يؤوي البكتيريا، فقد يؤثر ذلك أيضا على نمو البكتيريا في المسام. قد يؤدي تبليل الشعر لفترات طويلة، مثل النوم طوال الليل بشعر مبلول، إلى زيادة خطر الإصابة بهذه الحالات.قد يؤدي النوم بشعر مبلل إلى تقصف الشعر بشكل كبير لأن الشعر المبلل يكون أكثر هشاشة وعرضة للتلف. يمكن أن يحدث ذلك بشكل خاص عندما يتقلب الشعر على الوسادة أثناء النوم. (الجزيرة)

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