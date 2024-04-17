الأربعاء 17 نيسان 2024
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3 حالات لا ينبغي فيها تنظيف الأسنان بالفرشاة

تنظيف الأسنان
3 حالات لا ينبغي فيها تنظيف الأسنان بالفرشاة
انتشر مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" لطبيبة أسنان، تقدم فيه نصائح حول الظروف التي يفضل فيها تخطي تنظيف الأسنان بالفرشاة، على الأقل لفترة من الوقت.اضافة اعلان

وأثارت الدكتورة شادي مانوشهري، المديرة السريرية في Smart Dental Aesthetics ومديرة كلية لندن لتجميل الوجه في إنجلترا، ضجة من خلال اقتراح تجنب تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد أحداث معينة.

ومن خلال مقطع الفيديو الذي حقق أكثر من 12 مليون مشاهدة، أوضحت الدكتورة مانوشهري أنه لا ينبغي للناس تنظيف أسنانهم بعد التقيؤ أو تناول وجبة الإفطار أو تناول الحلويات.

وشرحت أن السبب الذي يجعلك تتجنب تنظيف أسنانك في هذه الحالات الثلاث هو مستوى الحموضة (PH) في الفم.

وأضافت الدكتور مانوشهري لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال" في مقابلة: "أسنانك عبارة عن معادن ويمكن للحمض أن يذيبها حرفيا. وعندما نأكل أي شيء، سواء كان على الإفطار أو الغداء أو الوجبات الخفيفة، والأشياء الحلوة على وجه الخصوص، فإن البكتيريا الموجودة على أسنانك تستقلب هذا وتحوله إلى حمض".

وتابعت: "إنه نفس المفهوم تماما فيما يتعلق بالتقيؤ. من الواضح أن محتويات المعدة حمضية جدا. لذا، إذا قمت بتنظيف أسنانك على الفور، فإنك تفرك الحمض على أسنانك، ما قد يؤدي إلى تلفها".

وأشارت الطبيبة إلى أن الحموضة في الفم سوف تتعادل بمرور الوقت، لكن هذه الفترة يمكن أن تستغرق من 30 إلى 60 دقيقة حتى تعمل الحواجز اللعابية.

وقد يبدو تخطي تنظيف الأسنان بالفرشاة ومعجون الأسنان بعد التقيؤ أمرا غير بديهي، خاصة عندما تريد التخلص من الطعم السيئ. لكن الدكتورة مانوشهري لديها بعض الحيل للمساعدة في جعل الانتظار أكثر احتمالا.

وقالت إن اعتماد أشياء مثل شرب الماء ومضغ العلكة الخالية من السكر واستخدام غسول الفم الخالي من الكحول ستجعل المزيد من اللعاب يتراكم حتى تتمكن من تحييد الحمض بشكل أسرع".

وفي حين أن التقيؤ والإفطار والحلويات ليست الظروف الوحيدة التي يجب عليك تجنب تنظيف أسنانك فيها، إلا أن الطبيبة سلطت الضوء على هذه الظروف الثلاثة لأنها أوقات يرغب فيها الناس بشدة في تنظيف أسنانهم على الفور. RT
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