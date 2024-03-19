القضاء العراقي يوقف مسلسل "عالم الست وهيبة" لهذا السبب

بعد إنطلاق الجزء الثاني من المسلسل العراقي "عالم الست وهيبة"، تسبب النص جدلاً واسعاً في العراق، واتهامات بتغيير المضمون والإساءة لرموز دينية، ما أدى إلى تدخل البرلمان والقضاء العراقي وإصدار قرار بإيقاف عرض العمل.

اضافة اعلان



ويعرض المسلسل المثير للجدل منذ بداية شهر رمضان الحالي، بعد أن تم عرض الجزء الأول منه عام 1998، وتدور أحداثه حول الممرضة وهيبة إبان عقد التسعينيات ومعاناة العراقيين من الحصار الاقتصادي آنذاك.



لكن الجزء الثاني الذي تم إنتاجه حديثاً، يعرض تفاصيل حقبة حديثة، فيما أحدث استخدام اسم (مهيدي) لإحدى الشخصيات جدلاً كبيراً، على اعتبار أن مشاهد بالعمل تحوي مساساً مبطناً لبعض العقائد.



إلى جانب اتهامات مؤلف العمل صباح عطوان، للقائمين على المسلسل بالتلاعب بنصه وتغييره، حيث أصدر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، توضيحاً حول القرار، مؤكداً أنه جاء بناء على دعوى رفعها المؤلف صباح عطوان على الشركة المنتجة للمسلسل وقناة (utv)، بسبب تشويه التص وإضافة مؤلفين وعدم تسديد مستحقاته المالية.



وأكدت وسائل إعلام محلية ان القضاء العراقي، أصدر أمراً ولائيّاً بإيقاف عرض مسلسل "عالم الست وهيبة الجزء2" بناءً على دعوى سبقت عرضه، كان تقدم بها مؤلف الجزء الأول منه الكاتب عطوان.



في حين أن القائمين على المسلسل والقناة التي تبثه، ينفون هذه الاتهامات ويؤكدون أن المسلسل لا يتضمن أي إساءة دينية، واصفين وقف بث المسلسل بتقييد لحرية الرأي وفرض للرقابة على الأعمال الفنية.

وكان ونشر ديوان الوقف الشيعي «وثائق رسمية سابقة توضح التحركات القانونية بحق المؤسسات الاعلامية التي أساءت من خلال عرضها لمسلسل سابق تم إيقافه من قبل هيئة الإعلام والاتصالات بتحرك من الديوان».



وأوضح إنه في الأيام السابقة «لوحظ من خلال الرصد الإعلامي للديوان اساءة من قبل إحدى المؤسسات الإعلامية لمقدسات دينية عليا لأبناء الشعب العراقي وثوابته ورمزيته، واجهت رفضاً كبيراً من المجتمع العراقي وخالفت الدستور والقانون العراقي وضوابط مؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات، لذا اقتضى اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم وبما يضمن تحقق الردع العام».



وأكد البيان، أن ديوان الوقف الشيعي يجدد «حرصه على محاسبة كل من يحاول الإساءة للمعتقدات الدينية، وذلك من خلال إتباع الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور العراقي».



في الأثناء، وجه رئيس كتلة «حقوق» النيابية المنضوية في «الإطار التنسيقي» الشيعي، النائب سعود الساعدي، طلباً إلى هيئة الإعلام والاتصالات يتعلق بإيقاف بث المسلسل وذلك لما يتضمنه من «إساءة عمدية» للرموز الدينية، فضلاً عن اقتباس شخصياتها من حزب البعث.



وخاطب الساعدي في بيان له الهيئة «لإيقاف بث مسلسل عالم الست وهيبة استناداً إلى الدور التمثيلي والرقابي ولائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة من الهيئة عام 2019». وأضاف: «وردتنا العديد من الشكاوى والمناشدات من المواطنين تتضمن وجود إساءة عمدية للرموز الدينية في مسلسل عالم الست وهيبة الذي يعرض على قناة (UTV) والتي تتمثل باختيار شخصية (مهيدي ابو صالح) في إشارة واضحة تتضمن الإساءة العمدية بصيغة الكناية والتورية إلى شخصية الإمام المهدي».



ورأى إن «استخدام هذه الشخصية واقتباسها من زمن نظام صدام السابق مع ما تحمله من دلالات ضمنية على شخصية الإمام تتضمن استهدافاً واضحاً للرموز الدينية، وهو الأمر الذي جرمته لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة من هيئة الإعلام».



ودعا الساعدي الهيئة إلى وجوب «اتخاذ الإجراءات القانونية والإعلامية المناطة بهيئتكم وفقاً للأمر رقم (65) لسنة 2004 بشأن هذا الموضوع فأما يتم إيقاف بث المسلسل بصورة كلية من القناة المذكورة، أو توجيه القناة باستقطاع المشاهد الواردة في المسلسل التي تتضمن ظهور شخصية (مهدي أبو صالح) بمشاهد مسيئة من جميع الحلقات التي ستعرض في الأيام المقبلة».

