الثلاثاء 19 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القضاء العراقي يوقف مسلسل "عالم الست وهيبة" لهذا السبب

بوستر المسلسل
بوستر المسلسل

بعد إنطلاق الجزء الثاني من المسلسل العراقي "عالم الست وهيبة"، تسبب النص جدلاً واسعاً في العراق، واتهامات بتغيير المضمون والإساءة لرموز دينية، ما أدى إلى تدخل البرلمان والقضاء العراقي وإصدار قرار بإيقاف عرض العمل.

اضافة اعلان


ويعرض المسلسل المثير للجدل منذ بداية شهر رمضان الحالي، بعد أن تم عرض الجزء الأول منه عام 1998، وتدور أحداثه حول الممرضة وهيبة إبان عقد التسعينيات ومعاناة العراقيين من الحصار الاقتصادي آنذاك.

لكن الجزء الثاني الذي تم إنتاجه حديثاً، يعرض تفاصيل حقبة حديثة، فيما أحدث استخدام اسم (مهيدي) لإحدى الشخصيات جدلاً كبيراً، على اعتبار أن مشاهد بالعمل تحوي مساساً مبطناً لبعض العقائد.


إلى جانب اتهامات مؤلف العمل صباح عطوان، للقائمين على المسلسل بالتلاعب بنصه وتغييره، حيث أصدر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، توضيحاً حول القرار، مؤكداً أنه جاء بناء على دعوى رفعها المؤلف صباح عطوان على الشركة المنتجة للمسلسل وقناة (utv)، بسبب تشويه التص وإضافة مؤلفين وعدم تسديد مستحقاته المالية.

وأكدت وسائل إعلام محلية ان القضاء العراقي، أصدر أمراً ولائيّاً بإيقاف عرض مسلسل "عالم الست وهيبة الجزء2" بناءً على دعوى سبقت عرضه، كان تقدم بها مؤلف الجزء الأول منه الكاتب عطوان.


في حين أن القائمين على المسلسل والقناة التي تبثه، ينفون هذه الاتهامات ويؤكدون أن المسلسل لا يتضمن أي إساءة دينية، واصفين وقف بث المسلسل بتقييد لحرية الرأي وفرض للرقابة على الأعمال الفنية.

 

وكان ونشر ديوان الوقف الشيعي «وثائق رسمية سابقة توضح التحركات القانونية بحق المؤسسات الاعلامية التي أساءت من خلال عرضها لمسلسل سابق تم إيقافه من قبل هيئة الإعلام والاتصالات بتحرك من الديوان».


وأوضح إنه في الأيام السابقة «لوحظ من خلال الرصد الإعلامي للديوان اساءة من قبل إحدى المؤسسات الإعلامية لمقدسات دينية عليا لأبناء الشعب العراقي وثوابته ورمزيته، واجهت رفضاً كبيراً من المجتمع العراقي وخالفت الدستور والقانون العراقي وضوابط مؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات، لذا اقتضى اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم وبما يضمن تحقق الردع العام».


وأكد البيان، أن ديوان الوقف الشيعي يجدد «حرصه على محاسبة كل من يحاول الإساءة للمعتقدات الدينية، وذلك من خلال إتباع الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور العراقي».


في الأثناء، وجه رئيس كتلة «حقوق» النيابية المنضوية في «الإطار التنسيقي» الشيعي، النائب سعود الساعدي، طلباً إلى هيئة الإعلام والاتصالات يتعلق بإيقاف بث المسلسل وذلك لما يتضمنه من «إساءة عمدية» للرموز الدينية، فضلاً عن اقتباس شخصياتها من حزب البعث.


وخاطب الساعدي في بيان له الهيئة «لإيقاف بث مسلسل عالم الست وهيبة استناداً إلى الدور التمثيلي والرقابي ولائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة من الهيئة عام 2019». وأضاف: «وردتنا العديد من الشكاوى والمناشدات من المواطنين تتضمن وجود إساءة عمدية للرموز الدينية في مسلسل عالم الست وهيبة الذي يعرض على قناة (UTV) والتي تتمثل باختيار شخصية (مهيدي ابو صالح) في إشارة واضحة تتضمن الإساءة العمدية بصيغة الكناية والتورية إلى شخصية الإمام المهدي».


ورأى إن «استخدام هذه الشخصية واقتباسها من زمن نظام صدام السابق مع ما تحمله من دلالات ضمنية على شخصية الإمام تتضمن استهدافاً واضحاً للرموز الدينية، وهو الأمر الذي جرمته لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة من هيئة الإعلام».


ودعا الساعدي الهيئة إلى وجوب «اتخاذ الإجراءات القانونية والإعلامية المناطة بهيئتكم وفقاً للأمر رقم (65) لسنة 2004 بشأن هذا الموضوع فأما يتم إيقاف بث المسلسل بصورة كلية من القناة المذكورة، أو توجيه القناة باستقطاع المشاهد الواردة في المسلسل التي تتضمن ظهور شخصية (مهدي أبو صالح) بمشاهد مسيئة من جميع الحلقات التي ستعرض في الأيام المقبلة».

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مشهد من المسلسل

هل كان هذا الخطأ مقصودا في مسلسل "ع أمل"؟- فيديو

منذ1 ساعة
البوستر الدعائي لمسلسل زوجة واحدة لا تكفي

انتقادات تطال مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي”.. وزارة الإعلام الكويتية تصدر بياناً

17 آذار 2024
المسلسل

نصائح رضوى الشربيني تقود شخصية رحمة أحمد في "الكبير 8"

12 آذار 2024
- بوستر أغمض عينيك

"أغمض عينيك" مسلسل سوري يتناول قضايا اجتماعية وأسرية

10 آذار 2024
اقرأ أيضا
مشهد من المسلسل

هل كان هذا الخطأ مقصودا في مسلسل "ع أمل"؟- فيديو

منذ1 ساعة
جانب من لوحات التشكيلي عصمت العمد-(من المصدر)

العمد: فكرة اللوحة مرتبطة بالدهشة.. ويجذبني التباين في توظيف الألوان

منذ16 ساعة
النجم الأميركي ويل سميث

“لقد ساعدني على تربية أبنائي”.. ويل سميث يتحدث عن علاقته بـ”القرآن الكريم”

18 آذار 2024
من المسلسل

مخرج "الحشاشين" يرد على الانتقادات الموجهة للمسلسل

17 آذار 2024
الممثلة المصرية أروى جودة

أروى جودة ترد على انتقادات طالت ملامحها: أحاول إيجاد علاج

17 آذار 2024
البوستر الدعائي لمسلسل زوجة واحدة لا تكفي

انتقادات تطال مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي”.. وزارة الإعلام الكويتية تصدر بياناً

17 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

محنة الأقصى بين الأردن والفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

الأميركيون يصرون أنها حرب دينية

محمود الخطاطبة |اليوم

هل يتم انقلاب السحر على الساحر؟

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

نقاط مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

نبذة عن قوانين الانتخاب لدينا

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة.. أثمان مؤجلة

سميح المعايطة |اليوم

هل هو كره بنتنياهو أم خوف على إسرائيل؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات | منذ15 ساعة
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
شهاب

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية
 
 