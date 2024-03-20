الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بسبب جملة "اسمه يوسف وشعره كيرلي".. دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس"

الطفل الشهيد يوسف
الطفل الشهيد يوسف

أثار أحد المشاهد ضمن أحداث الحلقة السادسة من المسلسل المصري "لانش بوكس" غضب قطاع كبير من المشاهدين، وذلك لاعتباره يستهزئ بمأساة استشهاد الطفل الفلسطيني "يوسف" في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو المعروف بوصف أمه المكلومة الباحثة عنه وسط الضحايا "أبيضاني (بشرته بيضاء) وشعره كيرلي وحلو".

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 بدأ المشهد بمجموعة من السيدات يسألن عن شخص ما في أحد المتاجر، فتقول جميلة عوض، إحدى بطلات العمل، "لو سمحت أنا بسأل عن حد (شخص) اسمه يوسف أو ياسين.. أشقر وشعره كيرلي (مجعد) وحليوة"، مع ضحكات خفيفة من الحاضرات.


وفور عرض الحلقة، تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي المشهد، مطالبين بمقاطعة المسلسل، كما تعرضت حسابات أبطال المسلسل للانتقادات من قبل المتابعين.


وإلى جانب الدعوات لمقاطعة مسلسل لانش بوكس، دعا متابعون إلى مقاطعة أعمال فريق عمل المسلسل القادمة.


ولعل أبرز من تعرض للهجوم الممثلة جميلة عوض، بطلة المشهد، حيث طالبها المتابعون بتقديم تفسير للمشهد الذي اعتبره كثيرون استهزاء بكارثة إنسانية، واستخفافا بمشاعر المشاهدين، وفق عدد من التغريدات.


وحاولت جميلة عوض الرد على الانتقادات التي تعرضت لها بعد عرض الحلقة، فكتبت عبر حسابها على منصة إكس ".. هو ده اللي حصل المشهد كان مكتوب أسمر و فجأة وإحنا بنقولو (ونحن نقوله) جمعنا أن الممثل طلع أشقر فبدلنا كلمة واحدة، المفروض تكونوا عارفين أن دي حاجة مستحيل تحصل بقصد مش نثير فتن، أظن الناس عارفة كويس موقفي من القضية يا ريت نتحد ضد العدو دي صورة الممثل".

في المقابل، تواصل متابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع مؤلف العمل عمرو مدحت، الذي كشف، وفق التغريدات المتداولة، أن النص الأصلي للمسلسل لم يتضمن تلك الجملة، بل من المفترض بحسب نص المشهد الذي نشره هو البحث عن شخص يدعى "سيف أو سليم.. أسمر ويرتدي نظارة".

 


ونفى المؤلف علمه بالتغيير الذي حدث للمشهد السابق، وظهوره في هذه الصورة.
وفي حساب نسب لمخرج المسلسل هشام الرشيدي على منصة إكس، كتب تغريدة تضمنت الاعتذار التالي "اعتذار واجب لكل من تشابه عليه نص المشهد المؤلم لإخواننا مع نص مشهد المسلسل غير المقصود بالمرة، لم ولن تكون القضية في يوما مجالا لأي شيء غير كل الدعم والاحترام. الله يصبر أهلنا في فلسطين ويعينهم".


مسلسل "لانش بوكس" من بطولة غادة عادل وجميلة عوض وأحمد وفيق وهشام إسماعيل ومن تأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.

 

 

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