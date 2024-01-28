الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تضامناً مع والدته المصابة بالسرطان.. نجم مصري يحلق شعره على الهواء (فيديو)

النجم المصري خالد سليم
النجم المصري خالد سليم
تصدّر اسم الفنان المصري خالد سليم، "الترند" خلال الساعات الماضية، بعدما قام بحلق شعره على الهواء، تضامناً مع والدته التي اكتشفت إصابتها بمرض سرطان الثدي، في الفترة الأخيرة.اضافة اعلان

سليم، كان ضيفاً على برنامج "كتاب الشهرة" الذي يُذاع عبر شاشة "الجديد"، وتطرّق من خلال هذه المقابلة للحديث عن أزمة مرض والدته، وظهرت عليه علامات التأثّر بشكل كبير حيث دخل في نوبة بكاء حينما قال إنّها اكتشفت الإصابة بمرض سرطان الثدي، وتسبّب ذلك في تغيّر ملامحها فبدت كالعجوز، وعلى الرغم من ذلك لا تزال محتفظة بجمالها وتُعدّ مثل القمر في نظره.

خالد سليم، استغلّ حديثه عن إصابة والدته بهذا المرض اللعين، وقام بحلق شعره على الهواء كنوع من التضامن معها، هي ومرضى السرطان جميعهم، مطالباً بعدم تفسير موقفه بشكل آخر، غير أنّه يعبّر من خلاله عن التضامن معها.

انتشر فيديو خالد سليم، وهو يحلق شعره، بشكل واسع عبر مواقع التواصل، حيث تعاطف عدد كبير من الجماهير معه، وتمنّوا لوالدته الشفاء السريع، وأن تمرّ من هذه المحنة الصحية على خير، كذلك طالبوه بتقديم الدعم المعنوي والنفسي لها، حيث يُسهم ذلك في علاج مرضى السرطان بشكل سريع وفعّال. -وكالات

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