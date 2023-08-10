الخميس 10 آب 2023
النسخة المطبوعة

حظر "باربي" في الكويت ولبنان لمنافاته القيم والأعراف

Screen-Shot-2023-07-25-at-3.28.45-PM
مشهد من فيلم باربي
قام وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى بتحرك لمنع عرض فيلم (باربي) في البلاد، قائلا إنه "يروج للشذوذ الجنسي" ويتعارض مع القيم الدينية.
اضافة اعلان
وجاء في قرار المرتضى أن الفيلم "يروج للشذوذ والتحول الجنسي ويسوق فكرة بشعة مؤداها رفض وصاية الأب وتهوين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقا أمام التطور الذاتي للفرد لا سيما للمرأة".
فيلم "باربي" في مرمى الانتقادات.. "يفتقر إلى الإيمان وروح العائلة"

وجاء في بيان الوزير "الفيلم يخالف بمحتواه الآداب والقيم لا سيما قيمة الأسرة ويخالف المبادئ الوجدانية والأخلاقية والإيمانية التي تشكل الحصن الحصين للمجتمع اللبناني".

وبناء على قرار المرتضى، أحال وزير الداخلية بسام مولوي الفيلم إلى لجنة مراقبة أشرطة الأفلام المعدة للعرض لمراجعته وتقديم توصيات.

ولجنة مراقبة أشرطة الأفلام تابعة لجهاز الأمن العام الذي يتبع بدوره وزارة الداخلية وهو المسؤول تقليديا عن قرارات الرقابة.

ولاحقا أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن لجنة رقابة الأفلام السينمائية قررت منع فيلمي باربي وتوك تو مي من العرض.

وأرجعت اللجنة القرار إلى حرصها "على منع كل ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد".

الفيلم من بطولة مارجوت روبي وراين جوسلينج وتخوض فيه الدمية باربي مغامرة في العالم الحقيقي.

وتخطت مبيعات شباك التذاكر للفيلم في جميع أنحاء العالم مليار دولار منذ عرضه الأول في 21 يوليو/ تموز.
hocmarketing-org-og-6477-the-unexpected-impact-of-barbie-movie-sets-a-global-shortage-you-wouldnt-believe

إيرادات "باربي" تتخطى المليار دولار بأنحاء العالم 07 آب 2023

1691313765291616700

الصقار وفرقتا الرمثا والسلط يسطرون أمسية فلكلورية في "صيف الأردن" 06 آب 2023

135-152918-tunisia-ragheb-alama-festival-carthage_700x400

راغب علامة يتغزل بالشعب التونسي في قرطاج :" أنتم من صنعت لكم الأغنيات" 06 آب 2023

ماذا إن كنت لا تحبين ارتداء الفساتين في الأعراس؟

ماذا إن كنت لا تحبين ارتداء الفساتين في الأعراس؟ 06 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
hocmarketing-org-og-6477-the-unexpected-impact-of-barbie-movie-sets-a-global-shortage-you-wouldnt-believe

إيرادات "باربي" تتخطى المليار دولار بأنحاء العالم

07 آب 2023
808396-932186038

فيلم باربي يثير جدلا كبيرا في اليابان.. أشباح الماضي حاضرة

03 آب 2023
20130610070600afpp-nic6223303.h-730x438

"انا بخير" ..فضل شاكر يعلق بعد أحداث مخيم عين الحلوة

01 آب 2023
margot-robbie-and-ryan-gosling-on-rollerblades-film-new-news-photo-1688491306

ما سر نجاح "باربي" في الصين؟

30 تموز 2023
اقرأ أيضا
ليل تاي- مغنية راب

أنباء عن انتحارهما.. وفاة مغنية راب وشقيقها في وقت واحد

منذ3 ساعة
ساندرا بولوك وحبيبها بريان راندال

جمعهم الحب 8 سنوات.. وفاة شريك ساندرا بولوك بعد صراع مع التصلب الجانبي الضموري

منذ21 ساعة
صورة من مسابقة ملكة جمال الكون في أندونيسيا

فضيحة جنسية تهز مسابقة ملكة جمال الكون

منذ22 ساعة
ناتالي بورتمان وزوجها السابق بنيامين ميليبيد

بعد 11 عاماً من الزواج.. انفصال الممثلة نتالي بورتمان عن زوجها بسبب الخيانة

08 آب 2023
1691405841053463900

انطلاق "ثلاثية أفلام زينة دكاش" في "شومان"

07 آب 2023
مارجوت روبي

مارجوت روبي قبل الشهرة وبعدها، إلى أي حد تغيرت بطلة "باربي"؟

07 آب 2023
افكار و مواقف

رمزيات المخيم الفلسطيني وتفاعلاته..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

مدارس خاصة تنتهك حقوقا.. و"التربية" ترفع الرسوم

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

مؤشرات نقدية إيجابية مبشرة

سلامة الدرعاوي |اليوم

السعودية وإسرائيل.. ما الجديد؟

سميح المعايطة |اليوم

أزمات تتراكم وحل وحيد

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات | منذ16 ساعة
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
 