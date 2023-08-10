حظر "باربي" في الكويت ولبنان لمنافاته القيم والأعراف

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وجاء في قرار المرتضى أن الفيلم "يروج للشذوذ والتحول الجنسي ويسوق فكرة بشعة مؤداها رفض وصاية الأب وتهوين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقا أمام التطور الذاتي للفرد لا سيما للمرأة".فيلم "باربي" في مرمى الانتقادات.. "يفتقر إلى الإيمان وروح العائلة"وجاء في بيان الوزير "الفيلم يخالف بمحتواه الآداب والقيم لا سيما قيمة الأسرة ويخالف المبادئ الوجدانية والأخلاقية والإيمانية التي تشكل الحصن الحصين للمجتمع اللبناني".وبناء على قرار المرتضى، أحال وزير الداخلية بسام مولوي الفيلم إلى لجنة مراقبة أشرطة الأفلام المعدة للعرض لمراجعته وتقديم توصيات.ولجنة مراقبة أشرطة الأفلام تابعة لجهاز الأمن العام الذي يتبع بدوره وزارة الداخلية وهو المسؤول تقليديا عن قرارات الرقابة.ولاحقا أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن لجنة رقابة الأفلام السينمائية قررت منع فيلمي باربي وتوك تو مي من العرض.وأرجعت اللجنة القرار إلى حرصها "على منع كل ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد".الفيلم من بطولة مارجوت روبي وراين جوسلينج وتخوض فيه الدمية باربي مغامرة في العالم الحقيقي.وتخطت مبيعات شباك التذاكر للفيلم في جميع أنحاء العالم مليار دولار منذ عرضه الأول في 21 يوليو/ تموز.