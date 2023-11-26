الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سكورسيزي يعتذر عن حضور "مراكش السينمائي" في آخر لحظة

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مهرجان مراكش

اضطر المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي للاعتذار عن عدم حضور الدورة العشرين لمهرجان مراكش السينمائي، على خلفية خضوعه لفحوصات طبية مكثفة.

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وكان سكورسيزي يتولى الإشراف على ورشات "أطلس" في نسختها السادسة، والمشاركة في جلسات مناقشة المشروعات المقدمة من 25 فريقا سينمائيا يشاركون في الورشات، بالإضافة إلى كونه ضيف شرف لمهرجان مراكش.
وعلى الرغم من هذا التحول الأخير، وعد منظمو الحدث بعدم إجراء أي تغييرات على برنامج ورشات "أطلس".


وذكر موقع "ديدلاين" أن غياب المخرج يعود لأسباب شخصية، مشيرا إلى أنه ينوي حضور النسخ اللاحقة.

 

ويعدّ سكورسيزي  واحدا من أهم الداعمين لمهرجان مراكش، إذ حضر 5 دورات سابقة، كانت آخرها في 2021.


كما أن المخرج الأميركي صديق مقرب لمديرة المهرجان ميليتا توسكان دو بلانتييه، التي كانت القوة الدافعة وراء الحدث منذ الوفاة المفاجئة لزوجها دانييل دو بلانتييه مؤسس مهرجان مراكش في 2003.


ورشات "أطلس"


ويتضمن مهرجان مراكش السينمائي برنامج ورشات "الأطلس" الذي أُطلق في 2018، وخُصّص للمواهب الأفريقية والعربية الصاعدة، ويعدّ سكورسيزي أحد أكبر القامات السينمائية التي دُعيت لرعاية الورشات.
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وأُطلقت ورشات "الأطلس" برنامجا خاصا ضمن المهرجان في 2018، ونجح خلال دوراته الخمس السابقة في تسليط الضوء على عدد من الأفلام التي حققت نجاحا لافتا، وبينها فيلم "إن شاء الله ولد" لأمجد الرشيد، الذي عُرض لأول مرة في أسبوع النقاد في مهرجان "كان" بفرنسا، كما اختير ليمثل الأردن في مسابقة الأوسكار.


كما تكرر الأمر ذاته مع فيلم "باي باي طبريا" للمخرجة لينا سوالم، الذي عُرض في مهرجاني فينسيا الإيطالي وتورنتو الكندي، كما يمثل فلسطين مسابقة الأوسكار، وكذلك الفيلم المغربي "كذب أبيض" لأسماء المدير، الذي فاز بجائزة أفضل مخرج في مسابقة قسم "نظرة ما" بمهرجان "كان" الفرنسي.


منصة للمشروعات


وقال مدير ورشات "أطلس" لمجلة "فارايتي" الهادي زردي، إن "الورشات هي منصة تتيح  لمشروعات الأفلام الحصول على الوقت الكافي للتطوير والالتقاء بالشركاء الدوليين".


وعن أشكال الدعم لصناع الأفلام قال الهادي، "على مدار 4 أيام هي فترة انعقاد ورشات أطلس، نقدم جلسات استشارية شخصية وجلسات تدريب وإرشاد وسوق إنتاج مشترك، كل ذلك لمساعدة صانعي الأفلام المختارين لدينا على تبادل الأفكار، وتطوير مشروعاتهم والالتقاء بشركاء جدد ومحتملين في الإنتاج والتمويل، وإطلاق الأفلام على المستوى الدولي".


ويقام برنامج ورشة "أطلس" في مراكش في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ضمن فترة انعقاد مهرجان مراكش، الذي افتتح الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ويمتد حتى 3 ديسمبر/كانون الأول 2023.


وقد انطلق مهرجان مراكش أمس الجمعة بحضور عدد كبير من النجوم العالميين، وبينهم الممثلة الأميركية جيسيكا شاستين رئيس لجنة التحكيم، والممثل الدانماركي مادس ميكلسن الذي كُرّم في ليلة الافتتاح، والمخرج المغربي فوزي بنسعيدي أيضا، كما حضر -كذلك- الممثل الأميركي ويليم دافو، والممثلة البريطانية تيلدا سوينتون، والممثلة الفرنسية إيزابيل هوبير.


ويعرض خلال المهرجان 75 فيلما من 36 دولة، ويتنافس على جوائزالمسابقة الرسمية للمهرجان 14 فيلما، بينها 8 أفلام لمخرجات.

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