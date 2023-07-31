الإثنين 31 تموز 2023
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مي المصري ضيفة "الأول والأحدث" في "عمّان السينمائي"

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المخرجة مي المصري
يستضيف مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم المخرجة مي المصري في قسم "الأول والأحدث".
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مـي المصـري سـينمائية فلسطينية، ولـدت فـي عمـان وأسست مع زوجها الراحل جان شمعون شركة نور للإنتاج، وأخرجـت وأنتجـت أكثـر مـن ١٨ فيلمًا عرضوا عالمياً ونـالـوا أكثـر من ٩٠ جـائزة.  

مي المصري عضـو فـي الأكاديميـة فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار). اشتهرت المصـري بأفلامهـا الوثائقية حيث بدأت مسيرتها الإخراجية المنفردة مع فيلم "أطفـال جبـل النـار" (١٩٩٠).

تضم أفلامها فيلم "امـرأة فـي زمـن التحـدي" (١٩٩٦)، "أطفـال شــاتيلا" (١٩٩٨)، "أحــلام المنفـى" (٢٠٠١)، "يوميـات بيـــروت" (٢٠٠٦)، "33 يــــوم" (٢٠٠٧)، وفيلم "٣٠٠٠ ليلة".

وكان آخر أعمالها هو فيلم "بيروت في عين العاصفة" الذي صدر عام ٢٠٢١.

جاء العرض العالمي لفيلمها الروائي الطويل الأول "٣٠٠٠ ليلة" في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي ومثل الأردن لجوائز الأوسكار للأفلام الأجنبية عام ٢٠١٥. 

يستضيف قسم "الأول والأحدث" صانعي أفلام مخضرمين ويسلط الضوء على أعمالهم وعلى تطور أسلوبهم في صناعة الأفلام على مر السنين. 

ستأخذنا ضيفتنا لهذا العام مي المصري في رحلة تبدأ بفيلمها الأول للاطلاع على التجارب التي أثرت في لغتها السينمائية وصولاً إلى أحدث إنتاجاتها. تشاطر المخرجة معرفتها وخبراتها والدروس التي اكتسبتها في مشوارها السينمائي وتستعرض التحديات التي ساهمت في نضوج عملها كمخرجة.  

من الجدير بالذكر أن مهرجان عمان السينمائي الدولي يستضيف هذا العام ما يزيد على ١١٠ ضيف وضيفة من خارج الأردن من مخرجين وممثلين ومنتجين ونقاد مشهود لهم في عالم صناعة الأفلام.  
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