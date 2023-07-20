الخميس 20 تموز 2023
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"أيام عمّان لصُنّاع الأفلام" يعلن عن لجنة التحكيم والمشاريع المختارة

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جائزة المهرجان السوسنة السوداء
أعلن مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم عن مجموعة المشاريع المختارة التي ستشارك في منصات تقديم المشاريع، بالإضافة لأعضاء لجنة التحكيم الخاصة بأيام عمان لصناع الأفلام.  اضافة اعلان

تلقى المهرجان حوالي ١٢٥ طلبا من مختلف العالم العربي للفئات الثلاث: المشاريع قيد التطوير (متاحة لكافة صانعي الأفلام العرب) والمشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج (متاحة لكافة صانعي الأفلام العرب) والمشاريع قيد التطوير – أول فيلم (متاحة للأردنيين والعرب المقيمين في الأردن والعاملين على فيلمهم الطويل الأول). بعد دراسة دقيقة ومطولة، اختار خبراء ١٦ مشروعاً من سبع دول عربية مختلفة. 

مدير أيام عمّان لصنّاع الأفلام بسام الأسعد قال : "صَعُبَ على المختصين اختيار المشاريع نظرا للعدد الكبير من الطلبات المقدمة. أخذوا بعين الاعتبار عدة عوامل -  منها التنوّع في الروايات - بالإضافة إلى جودة السرديات ".

وأضاف: "تعد أيام عمّان لصنّاع الأفلام منصّة مهمّة لا تقتصر فقط على المشاريع المختارة والجوائز، بل يستفيد منها كل المهتمين بقطاع السينما."  

بعد تدريب مركز، يعرض المشاركون مشاريعهم أمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء ومهنيين وهم: كريم أيتونة (منتج) ومهدي هميلي (مخرج) والياس خلاط (مدير مهرجان طرابلس للأفلام) ورولا ناصر (منتجة) وانجيليكي فيرغو (مديرة قسم صنّاع الأفلام في مهرجان تسالونيكي الدولي). 






وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وعينية مقدمة من شركاء المهرجان والتي تصل قيمتها مجتمعةً إلى ٢٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي. بهذا، تكون منصات عرض المشاريع نقطة انطلاق لصانعيها وتمنحهم الفرصة لتكوين روابط مهنية مهمّة. كما سيشاركون في "سوق عمّان للأفلام" الذي ينظم للسنة الثانية على التوالي، والذي سيتيح لهم فرصة التفاعل مع مستثمرين ومنتجين وممثلين عن مهرجانات  وصانعي أفلام  وشركاء محتملين. 

مرحلة التطوير (المشاريع العربية) 

- دوغماس: إخراج صلاح إسعاد وإنتاج تقي الدين إسعاد (الجزائر). 
- أيام العسل والجنون: إخراج أحمد الدراجي وإنتاج ميثم جبارة (العراق). 
- سهـرت منه الليالي: إخراج سامح علاء وإنتاج مارك لطفي (مصر). 
- البحث عن جدو: إخراج كوثر يونس وإنتاج أحمد عامر (مصر). 
- ثريا حبي: إخراج نقولا خوري وإنتاج جانا وهبة (لبنان). 
- قمرة: إخراج ميشيل كسرواني (لبنان). 
- مشروع فيلم وثائقي (اليمن).  

مرحلة ما بعد الإنتاج (المشاريع العربية) 
سينما كواكب: إخراج محمود مساد وإنتاج عمر مساد (الأردن). 
عارض الأفلام الأخير: إخراج أليكس بكري وإنتاج مي عودة وتوماس كاسك (فلسطين). 
البصير: إخراج علي طوفان الفتلاوي وإنتاج سمير (العراق). 
سكوت السهل: إخراج زينة صفير وإنتاج غابي وميشال زرازير (لبنان).  

مرحلة التطوير - أول فيلم (مشاريع أولى من الأردن) 

- برواز: إخراج عامر هلسة. 
- قريباً سنكون نحن التاريخ هنا: إخراج سعيد تاجي فاروقي وإنتاج ماريا غاليزيا. 
- قانون عباس: إخراج مينا حواشين وإخراج ليث يغمور. 
- إخلاء البتراء: إخراج يزن ملحم وإنتاج محمد علي النابلسية. 
- أصنام في المدينة: إخراج كريم عريقات وإنتاج لين حمارنه. 
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