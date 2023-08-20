الأحد 20 آب 2023
النسخة المطبوعة

هايلي بيبر تطلق لون شعر "زبدة بسكويت القرفة"

هايلي بيبر
هايلي بيبر
تشتهر النجمة هايلي بيبر بقدرتها على نقل الإطلالات الجمالية البسيطة إلى مستويات جديدة لم تطرقها غيرها من النجمات، وهو ما يدل على مدى تفوقها في هذا المجال وموهبتها شديدة الخصوصية.اضافة اعلان

والجديد الآن هو تقديمها صيحة جديدة من شأنها إبراز جمال المرأة من خلال لون شعرها، إذ أماطت النقاب عما وصفها خبير تلوين شعرها، مات ريز، بصيحة "زبدة بسكويت القرفة"، متوقعًا لها مزيدًا من الانتشار الفترة المقبلة.

وتوقع مات ريز في الوقت نفسه أن يزداد انتشار تلك الصيحة اللونية بالنسبة للشعر مع دخول فصل الخريف، لكونها تتماشى بشكل جيد مع السترات الصوفية، والقهوة الساخنة والأوراق المتساقطة.




ونشر مات مقطعًا مصورًا عبر حسابه في "إنستغرام" لهذا اللون الجديد الذي جربه على شعر هايلي بيبر، التي اعتمدت قصة البوب التي يصل فيها طول الخصل للكتفين، لكن بدلا من ظهورها باللون الأشقر الرملي، اختارت العارضة أن تظهر بصبغة بنية غامقة مع بعض الخطوط الخفيفة المصبوغة بلون القرفة الحمراء وبعض الوهج العام الذي يزينه اللون البني الزنجبيلي.

وعلق مات ريز على ذلك بقوله: "فكرة الصيحة تم استلهامها بأمانة من زبدة البسكويت. وهو شيء له مدلوله بالنظر لتعلق هايلي بيبر بالأفكار الجمالية التي تستلهمها دائمًا من منتجات الحلوى".

وتابع بقوله: "وسبق لها أن قدمت أيضًا مجموعة صور ملهمة لدرجات الذهبي والكراميل، لكن يبدو أن هاتين الدرجتين لم يتناسقا مع لون الرأس الأحمر بالكامل، ولهذا أضافت بدلًا من ذلك بعض اللمسات والانعكاسات النحاسية، التي كان لها تأثيرها الواضح فيما يتعلق بتعزيز وهج الإطلالة".

وواصل مات بقوله إنه كان يخطط منذ فترة مع هايلي لصيحة لونية جديدة لشعرها مع دخول فصل الخريف، لاسيما في ظل انفتاحها على أي أفكار جمالية جديدة في عالم الموضة وميلها لتجربتها.

وبالنسبة للنساء اللواتي قد يفكرن في تجربة هذا اللون على غرار هايلي، فقد أوضح مات ريز أنه ليس لونًا أحمر تقليديًّا، وأن من تود تجربته لا بد وأن تكون منفتحة على نوعية الألوان الدافئة.

هذا وقد اختارت هايلي الظهور بإطلالة بسيطة تبرز من خلالها جمال لون شعرها الجديد، فظهرت بقطعة توب كروب بيضاء سادة، وسروال جينز أزرق فاتح، وأقراط ذهبية مكتنزة، وبعض الخواتم ونظارة شمسية باللونين الذهبي والأسود.

وبالنسبة لمكياجها، فقد اعتمدت هايلي مكياج فتيات الفراولة، الذي بدا متماشيًا مع لون شعرها، وأبرز جمال وجهها بصورة مميزة للغاية. -وكالات

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