الإثنين 04 آذار 2024
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احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في المكتبة الوطنية

احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في المكتبة الوطنية
احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في المكتبة الوطنية

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ومندوباً عن مدير عام المكتبة الوطنية الأستاذ الدكتور نضال الأحمد العياصرة رعى المدير الإداري والمالي في المكتبة إسماعيل النعيمات اليوم الأحد 3/3/2024 الاحتفالية التي نظمتها لجنتي المسؤولية المجتمعية واللجنة الاجتماعية في المكتبة بعنوان "انت قدها وبتقدري " بالتعاون مع مستودعي أدوية الراقي والإيمان للأجهزة الطبية. 

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رحب النعيمات بالحضور قائلاً يطيب لي أن أشارككم اليوم بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة العالمي والذي يصادف في الثامن من آذار من كل عام ، ووجه التهاني لكل نساء العالم لعطائهن اللامتناهي واللا مشروط في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيادية.


وأشار إن المكتبة الوطنية باعتبارها ذاكرة الوطن وحاضنة تاريخه، تشارك العالم بيوم المرأة العالمي من باب واجبها واحترامها وتقديرها لإنجازات المرأة على جميع الأصعدة، وقد خصصت المكتبة الوطنية نشاطات منهجية وغير منهجية تتعلق بالمرأة على مر السنوات السابقة. 


وبين أن المرأة قد تبوأت في الأردن أعلى المناصب القيادية، وساهمت في جميع الأنشطة والفعاليات، وتواجدت في جميع الساحات والميادين، وشاركت في تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة في بناء وطن زاهر ومجتمع، متخطية كل الحواجز والعقبات التي كانت تواجهها في الماضي لتحمل رسالة مجد وفخر للعالم كله بما حققته من انجازات متواصلة في جميع مناحي الحياة. 


وتضمنت الاحتفالية فحص طبي مجاني للضغط والسكري وعرض لبعض المنتوجات الطبية مقدمة من مستودعي أدوية الراقي والإيمان الطبي. 
وفي الختام قام د. العياصرة بتسليم الدروع التكريمية لممثلي مستودعي الراقي والإيمان. 

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