الغزوي يشهر ويوقع كتابه "بُعدٌ خامسٌ"

أشهر الأديب الإعلامي الزميل رمزي الغزوي في "وجدان فضاء فني" بحديقة المتحف الوطني للفنون الجميلة باللويبدة، كتابه "بعد خامس/ نغمات مستلة من سيمفونية الأرض"، بحضور مجموعة من المثقفين والأكاديميين والإعلاميين والمهتمين بالفنون البصرية.

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وكتاب "بعد خامس – نغمات مستلة من سيمفونية الأرض"، الصادر في 132 صفحة من القطع المتوسط، يضم صوراً فوتوغرافية التقطها الغزوي، من مناطق مختلفة في المساحات الخضراء من محافظة عجلون مسقط رأسه.



وشارك في حفل الإشهار الذي أدارته الفنانة ليندا الخوري، الكاتب الدكتور هشام البستاني، والفنان الدكتور مروان العلان.



وقال الغزوي عن كتابه: "في تجربتي هذه، أستل بعين القلب نغمات من سيمفونية الأرض، لتُقرأ كما يريدها الرائي بعينه وخياله، الزهرة الغافية في صخرة، والحجر المنحدر من شجرة، والغيمة السادرة مع نبعة، والجمرة الذارفة دمعة، كلها أغان تخصب حياتنا، وتعددها وتجعلنا أقرب للوقوع في حبها أو حبنا".



وأضاف "هنا أستكمل مشروعي (ثقافة الزهرة) الذي أراه يوشي حياتي، ويمنحها المعاني التي أردتها حين اشتبكت بكامل قلبي مع أمي الأرض منذ أكثر من عقد، فكان (كيس الراعي) موسوعة حاولت أن ألفت بها مخيلة الناس وقلوبهم إلى الطبيعة وسحرها وقدرتها على دفقة الطاقة فينا".



بدوره، أكد البستاني في مداخلته، أن الصورة الفوتوغرافية عندما تكون واضحة التكوين، جلية العناصر، يسيرة العلاقات بين مكوناتها، يكون الشخص المتطلع إليها مشاهداً في العموم، لا تطلب جهداً في تفسيرها لوضوحها.



وقال "في حين ثمة صور فوتوغرافية لا تتطلب المشاهدة فقط، بل والقراءة أيضاً فهي تقترب من أن تكون عملاً تشكيلياً، شكله المصور عبر اختياره للزاوية أو التفصيل أو المنظور أو شكل الإضاءة أو توقيتها، وهنا يقف المشاهد ليقرأ الصورة، محاولاً فك شيفرتها، وأن يستخرج منها معنى أو فكرة، وهذا ما يمكن أن يلحظه مشاهد صور كتاب "بعد خامس".



أما العلان، فقدم قراءة في الهوية البصرية لصور كتاب "بعد خامس"، التي توثق الطبيعة بعين كاتب، قائلا : "حول الغزوي الصورة إلى لوحة ناطقة، في توثيق ابداعي يشي بالكثير كفكرة فريدة ومدهشة، تدل على ابداع الكاتب الفوتوغرافي، في عالم يعج بالصور، وهنا مكمن الاختلاف الإيجابي".



وأشار إلى حرفية الغزوي في توثيق اللقطة – الصورة، واختيار مفردات الأرض الخضراء، و إحاطتها بحب الطبيعة والجمال، ليضم لوحاته المصورة، متخذاً منها جنة على الأرض، قريبة من السماء.



في الألبوم ستجد وجهاً باسماً على ساق شجرة لزاب، أو تتحسس شجرة نائمة على جذع صخرة، أو في ورق ماء الوادي، أو ستقرأ واحة صغيرة تبثُّها جمرة تخبو على تخوم الرماد، أو لربما تجد أنك تستطيع اقتراح نغمات أكثر رحابة تستلها بقلبك من مفردات اعتدنا ألا نراها وهي معنا.



ويقول الغزوي في مقطع من قصيدة "المايسترو" التي تتوسط الكتاب " أنا قارئُ التَّوقِ/ أتلمَّسُ وجهاً يتفلَّتُ من صخرِ الجوابِ/ ويفيضُ دحنوناً في ظمأِ الموانئ/ فيهطل قراراً للثغةِ المقامات/ نحلةٌ تمرَّغتْ في شهوةِ الرحيقِ أنا/ قصيدةٌ يحرقُها نبضُ الماءِ/ صهدةُ شمسٍ تذبلُ مع حنينِ القبرات".



يشار إلى أن الغزوي، الذي يكتب عمودا يومياً في جريدة الدستور الأردنية، حاصل على ماجستير الصحافة والإعلام الحديث، وعمل مستشاراً ثقافياً لدى جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وعضو هيئة تدريس في جامعة فيلادلفيا ومحاضراً غير متفرغ في الجامعة الأردنية، ومعداً ومقدماً للبرامج في إذاعتها، ومديرا لمشروع مؤسسة محمد بن راشد لعروض الكتب، ومحرراً في مركز الدراسات الاستراتيجية.

وله 24 مؤلفاً في شتى ضروب الأدب، ونال 10 جوائز أدبية وإعلامية ومجتمعية أبرزها، جائزة الحسين للإبداع الصحفي، وجائزة أحسن مقالة صحفية عربية 2012، وجائزة شومان العالمية لرواية اليافعين 2014، وجائزة أفضل كاتب مقال عن رابطة الكتاب الأردنيين 2008، وجائزة التمكين الديمقراطي 2015 من صندوق الملك عبدالله للتنمية عن مشروع صالون وادي الطواحين، وجائزة مدينة الثقافة الأردنية لأدب الأطفال لعام 2007، وجائزة تيسير السبول للقصة القصيرة 2000، وجائزة شاعر الطلبة العرب ببغداد 1994.



والغزوي عضو رابطة الكتاب الأردنيين والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ونقابة الصحفيين الاردنيين، ومؤسس لمشروع بشاير للمواهب الشابة في مهرجان جرش للثقافة والفنون، اختيرت مؤلفاته لمشروع الذخيرة في جامعة الدول العربية، وهو ناشط ثقافي اجتماعي بيئي أسس صالون وادي الطواحين وأطلق الحملة الإنسانية لحماية ما تبقى من غاباتنا ،2014 وصاحب مبادرة ثقافة الزهرة.



وإصداراته: غبار الخجل/ قصص 2000 وزارة الثقافة مواء لجلجامش/ قصص 2003، موجة قمح/ قصص صادرة بدعم من أمانة عمان 2005، أصابعي ترى/ قصص أطفال، ضمن سلسلة ثقافة الطفل2006 لهفة الدحنون وخصوبة الحروب/ مقالات بدعم من وزارة الثقافة2007 خيط من زيت/ ديوان شعر من منشورات إربد مدينة الثقافة الأردنية مدن عاجزة نفسياً/ ديوان شعر/ وزارة الثقافة2009 صفصاف وادي الطواحين/ نصوص مكان/أمانة عمان 2009 ثورة اللوتس/ مقال 2011 الحياة ساكورا / خواطر 2011 أنطلق بسرعة الضوء، قصص أطفال/ 2012أمانة عمان/ ومكتبة الأسرة. الشمس نجوم تتجمع. قصص للأطفال2012. ابنة الغيم 2013 نصوص مكان. قمر ورد 2015 رواية لليافعين. كشكول علمي 2016، تطريز على طريق الحرير، أدب رحلات 2018. زهريت مجموعة قصصية 2019. وكيس الراعي 2020، ورواية قرش في كأس ماء 2021، رواية الخيال العلمي "بندوفاح" 2022، يوميات "تحت نهر المجرة" 2023، وبُعدٌ خامسٌ 2024.









