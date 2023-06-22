الجمعة 23 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

النجار ترعى توصيات ورشة المسارات الثقافية السياحية في المثلث الذهبي

النجار ترعى توصيات ورشة المسارات الثقافية السياحية في المثلث الذهبي
النجار ترعى توصيات ورشة المسارات الثقافية السياحية في المثلث الذهبي
اختتمت برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار ظهر اليوم في العقبة ورشة واستراتيجيّة (المقومات الأساسيّة لإنجاح المسارات الثقافية السياحية في المثلث الذهبي)، التي ناقش متخصصون وآثاريون فيها واقع المسارات وتطويرها برؤى عصرية تحفظ روح التراث وميزة المواقع الأردنيّة وتنافس على المستوى العربي والعالمي، بالإضافة إلى شهادات وتجارب إبداعيّة لمجموعة من الشباب والعاملين في هذا المجال.اضافة اعلان
ودعت النجار إلى قراءة موضوع المسارات بعين تخصصية وتكامليّة، بما يعزز ميزة المكان الأردني وتسويقيه عبر هذه المسارات، لافتةً إلى اهتمام وزارة الثقافة بكلّ الندوات والورش والمؤتمرات التي تصبّ في الاتجاه وتجعل الأجيال على صلة بثقافتهم وهويتهم، وفي الوقت نفسه تؤكّد حضور الأردن على خريطة الثقافة السياحيّة العالمية، من خلال تدريب الشباب وتأهيلهم كاستثمار وليس كموضوع قائم على الارتجال، وأعربت النجار عن أملها بأن تأخذ توصيات الورشة مكانها في التنفيذ العملي في كلّ المسارات الوطنيّة المتميّزة على مستوى العالم.
وقدّم المشاركون عدة توصيات ومقترحات تناولت تتبع مسارات سياحية جديدة وتقديم حلول عمليّة في تطويرها، ومشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل يعطيه ميزة نسبية كعمل وطني تشاركي، وكذلك تأكيد المسارات بالتثقيف والتوعية الإعلامية المستمرة، وربط المكان التراثي بما يواكب العصر ويحفظ أصالته ويكون جاذبًا للسياحة العربية والعالمية.
وكان شارك في الورشة، التي أدار فعالياتها الفنان والرحالة عبدالرحيم عرجان، كلٌّ من د.فارس بريزات(رؤية المسارات وأثرها الاقتصادي)، د.نضال ملو العين(المرافق الاقتصاديّة الصديقة للبيئة)، الدكتورة سماح الدويك(بيوت الاستضافة التراثيّة برؤية عصريّة)، حسام عكروش(عصرنة التراث الفني)، ورنيم زلوم(تجربة شبابيّة).


جانب من المحاضرة - (من المصدر)

جورج طريف يستعرض محطات تاريخية من "حضارة الأنباط" 19 حزيران 2023

معرض الدوحة للكتاب

معرض الدوحة للكتاب يسلط الضوء على تجربة الروائي أيمن العتوم 19 حزيران 2023

1687083271250558900

الجمزاوي تطلق سلسلة "أهلا بالفلسفة" لتعليم الأطفال 18 حزيران 2023

جانب من زيارة وزيرة الثقافة للأزبكية- (من المصدر)

النجار: "الأزبكية" ملمح وطني يعبر عن الثقافة الجادة 17 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1687424022767211000

الدكتور أبو نفاع يخط إضاءات فلسفية على حتمية التنوع في "الآخر وجوديا ومعرفيا"

منذ6 ساعة
1687342883465726400

مبادرة "تبنّ مكتبة".. أكثر من 15 ألف كتاب تغير حياة أطفال لاجئين ومحرومين

21 حزيران 2023
اختتام فعاليات مهرجان البيت العربي للشعر الفصيح

اختتام فعاليات مهرجان البيت العربي للشعر الفصيح

21 حزيران 2023
"قصائد من الوجدان" لسعيد تايه.. المشاعر الإنسانية وتجلياتها

"قصائد من الوجدان" لسعيد تايه.. المشاعر الإنسانية وتجلياتها

20 حزيران 2023
"تحت نهر المجرة".. تجربة بتقمص روح اليافع المشتبك مع محيطه

"تحت نهر المجرة".. تجربة بتقمص روح اليافع المشتبك مع محيطه

20 حزيران 2023
محاضرة لـ"النشار" في شومان

"الفلسفة بين النظر والعمل".. محاضرة لـ"النشار" في شومان

20 حزيران 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
 