 
الأحد 26 أيار 2024
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إيران تقر خطة لرفع إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً

النفط الايراني
النفط الايراني

أقرت إيران خطة لرفع إنتاجها من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً، وفق وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الأحد. غير أن تقرير الوكالة شبه الحكومية لم يكشف عن أي جدول زمني لتحقيق هذا الهدف.

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وتنتج إيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حوالي 3.4 مليون برميل يومياً من النفط الخام، بحسب تصريحات سابقة لوزير النفط جواد أوجي، أشار فيها إلى أن المستهدف للسنة المالية 2024-2025، التي بدأت في 20 مارس، الوصول إلى إنتاج 4 ملايين برميل يومياً.

وأضافت تسنيم أن المجلس الاقتصادي، برئاسة الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر، وافق على خطة لزيادة إنتاج النفط من 3.6 إلى 4 ملايين برميل يومياً.


قدّر تقرير أوبك الأخير إنتاج إيران خلال شهر أبريل عند 3.212 مليون برميل يومياً، في أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنتاج البلاد الشهر الماضي بلغ متوسط 3.3 برميل يومياً، بارتفاع 50 ألف برميل عن إنتاج مارس.


في سياقٍ متصل، أفاد مصدر مطلع بقطاع النفط وكالة "رويترز" أن إيران رفعت سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف للمشترين الآسيويين، وحدّدته عند علاوة 3.10 دولار للبرميل فوق متوسط خام دبي/عمان لشهر يونيو، نقلا عن الشرق بلومبرغ.

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