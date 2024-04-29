الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض النفط والذهب عالميا

النفط
منشأة نفطية

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، متخلية عن مكاسب حققتها الجمعة، حيث قلصت بيانات تضخم أميركية توقعات بخفض أسعار الفائدة قريبًا.

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ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارا واحدا، أو 1.1 بالمئة، قبل أن تصعد إلى 88.55 دولار، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي 84 سنتًا، أو بنحو واحد بالمئة.


وفي السياق، انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع انحسار آمال خفض مبكر للفائدة الأميركية هذا العام، وتحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.


وبحسب "بلومبرج"، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2327.09 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2338.30 دولار للأوقية.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 27.24 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 19.95 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 954.94 دولار للأوقية.-(بترا)

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