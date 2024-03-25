الإثنين 25 آذار 2024
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ارتفاع أسعار الذهب عالميا

سبائك الذهب
سبائك الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تجدد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ بخفض أسعار الفائدة في حزيران المقبل.

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وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، صعد الذهب 0.1 بالمئة إلى 2166.39 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2167.7 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.62 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 896.23 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 993.37 دولار للأوقية.

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