الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب يحلق لمستويات قياسية

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أرقاما قياسية جديدة اليوم الخميس وتتجه لتسجيل صعودها اليومي السابع على التوالي، وسط بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة ومؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا انحسر التضخم.

وزاد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2159.79 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04.32 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2167.00 دولارا.

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وتلقى الذهب دعما أمس الأربعاء بعد أن أشار باول إلى أنه من المرجح أن تكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة "إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع" جنبا إلى جانب مع المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم. وسيتحدث باول مرة أخرى في وقت لاحق اليوم.


ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.25 دولارا وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 906.82 دولارات للأوقية وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1033.44 دولارا.- رويترز

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