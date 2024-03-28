الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع النفط مع تقييم المستثمرين لبيانات المخزونات الأميركية

نفط - (تعبيرية)
نفط - (تعبيرية)

ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس، لتتعافى من انخفاض لجلستين متتاليتين مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم أحدث بيانات لمخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية.

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ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار 29 سنتا أو ما يعادل 0.34 بالمئة لتصل إلى 86.38 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة تسليم حَزِيران الأكثر تداولا 28 سنتا بما يعادل 0.33 بالمئة لتصل إلى 85.69 دولار.


أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أيار، ارتفعت 41 سنتا أو 0.50 بالمئة لتصل إلى 81.76 دولار للبرميل.


وفي الجِلسة الماضية، تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية على غير المتوقع الأسبوع الماضي، مدفوعة بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.


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