الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تراجع أسعار النفط من أعلى مستوى في عدة أشهر

براميل نفط
براميل نفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار الذي اسهم في كبح شهية المستثمرين،ولاسيما بعد ارتفاع الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر خلال الجلستين الماضيتين.

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ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار 19 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 87.19 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نيسان، التي تنتهي عند تسوية 35 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 83.12 دولار للبرميل.


وصعد الدولار للجلسة الخامسة على التوالي بعد صدور بيانات أشارت إلى مرونة الاقتصاد الأميركي،ما أثر على معنويات المشترين الآسيويين.


وتجعل قوة الدولار النفط أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما يضعف الطلب.


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