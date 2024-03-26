الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الدولار يتراجع متأثرا بعمليات بيع أسهم

الدولار
الدولار - (تعبيرية)
تراجع الدولار اليوم الثلاثاء، بسبب عمليات بيع الأسهم لجني الأرباح.

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، تراجع مؤشر الدولار 0.02 بالمئة ليصل إلى 104.20 نقطة، بينما ارتفع اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.0840 دولار.اضافة اعلان

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2636دولار مبتعدًا عن أدنى مستوى له خلال شهر واحد.

وفي اليابان، انخفض الدولار 0.04 بالمئة مقابل الين ليصل إلى 151.37 ين، ويواجه مقاومة كبيرة بالقرب من مستوى 152 ين.

وانخفض الين بأكثر من واحد بالمئة منذ رفع بنك اليابان (المركزي) سعر الفائدة الأسبوع الماضي، إذ يواصل المتداولون التركيز على الفروق في أسعار الفائدة التي لا تزال صارخة بين اليابان وبقية العالم، وخاصة الولايات المتحدة.

وارتفع اليوان الصيني في التداولات الخارجية بنحو 0.1 بالمئة إلى 7.2487 للدولار. (بترا)
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