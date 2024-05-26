 
الأحد 26 أيار 2024
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بايدن ينهي إعفاءات جمركية على مئات المنتجات الصينية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة فرض الرسوم الجمركية على مئات السلع المستوردة من الصين.

وذلك في إطار خطة أوسع لزيادة الرسوم في القطاعات الاستراتيجية وحماية التصنيع الأمريكي، حسبما أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي.

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وقال الممثل التجاري إن الولايات المتحدة ستسمح بانتهاء الاستثناءات الجمركية على حوالي نصف المنتجات الـ400 التي تم استثناؤها في وقت سابق.


وأضاف إنه سيتم تمديد 164 استثناءً حتى مايو من العام المقبل. وسيتم تمديد جميع الإعفاءات، التي من المقرر أن تنتهي نهاية الشهر الجاري حتى 14 يونيو للسماح بفترة انتقالية للذين لن يتم تجديد إعفاءاتهم.


وتشمل بعض المنتجات التي ستحصل على استثناءات مستمرة حتى مايو من العام المقبل، أنواعاً من المحركات والمعدات الطبية، لكن القائمة تضم أيضاً منتجات متنوعة مثل مقاعد سلامة الأطفال، وأنواع معينة من حقائب الظهر، وبعض أنواع لحم السلطعون. - وكالات

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