السبت 12 آب 2023
النسخة المطبوعة

تعرّف على أفضل الدول للعمل فيها كمغترب!

istockphoto-465463337-612x612
رواتب مرتفعه
تضم المملكة المتحدة أكثر الدول تكلفة للشركات لاستقطاب المغتربين، حيث بلغ متوسط رواتب المغتربين (التي تضم حزمة المزايا) 441.608 ألف دولار في سنة كاملة خلال عام 2022.اضافة اعلان

كما ارتفعت مزايا الموظفين بنسبة 4% لتصل إلى 167.594 ألف دولار وهي الأغلى في العالم، حيث تمثل الرواتب أقل من خُمس الحزمة الإجمالية.

وبحسب استبيان لـ "MyExpatriate Market Pay"، تابع لشركة "ECA"، هذه أغلى دول العالم لاستقطاب الموظفين من الخارج، وبالتالي هي أفضل الدول للعمل فيها كمغترب:

-المملكة المتحدة: 441608 دولار
-اليابان: 370183 دولار
-الهند: 354028 دولار
الصين: 313011 دولار
هونغ كونغ: 278020 دولار

وبسبب تذبذب الدولار الأميركي، وعند احتساب الرواتب والأسعار بالدولار، شهدت أكثر من نصف المدن انخفاضا في التكاليف على الشركات.

وبهذا تبقى اليابان هي الأفضل للمغتربين في آسيا، نقلا عن العربية نت.

وبسبب ضعف الين الياباني، تعتبر تكاليف عام 2022 في الدولة الآسيوية على الشركات أقل بنسبة 12% عن العام الماضي، الذي انخفض بنسبة 9% هذا العام.
SOIN0521188_1560x880_desktop

الفيدرالي الأمريكي يوجه ضربة لقطاع العملات المشفرة 09 آب 2023

the-top-10-most-popular-online-payment-solutions-5e9978d564973

كيف تختار طريقة الدفع المناسبة بأمان؟ 09 آب 2023

منشأة نفطية

تراجع النفط بفعل مخاوف حيال الطلب 09 آب 2023

thumbnail_paypal-crypto

"باي بال" تطلق عملة رقمية مستقرة مرتبطة بالدولار 08 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
download - 2023-07-26T155429.697

تقرير: النساء أكثر احتمالاً بـ1.5 مرة لخسارة وظائفهم الحالية من الرجال

26 تموز 2023
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_b8ce2686bfe16f44b66ba31d82be0761

29 % زيادة بالسفر عبر شركات الطيران في الشرق الأوسط

منذ 2 دقيقة
بورصة-نيويورك

عمالقة التكنولوجيا توقف صعود الأسهم الأميركية

منذ 17 دقيقة
العلم السعودي والإيراني

مسؤول إيراني: الظروف مهيأة لإقامة الاستثمارات السعودية في بلادنا

منذ2 ساعة
220728162420-china-us-what-matters

ما هي سيناريوهات "الرد الصيني" بعد "ضربة حظر الاستثمار الأميركي" ؟

منذ4 ساعة
أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها عالميا

أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها عالميا

10 آب 2023
rice-1688704930

ارتفاع أسعار الأرز يضر مليارات الأشخاص في آسيا وأفريقيا

10 آب 2023
افكار و مواقف

العلاقات السعودية الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات | منذ18 ساعة
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
 