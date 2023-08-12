تعرّف على أفضل الدول للعمل فيها كمغترب!

اضافة اعلان

كما ارتفعت مزايا الموظفين بنسبة 4% لتصل إلى 167.594 ألف دولار وهي الأغلى في العالم، حيث تمثل الرواتب أقل من خُمس الحزمة الإجمالية.وبحسب استبيان لـ "MyExpatriate Market Pay"، تابع لشركة "ECA"، هذه أغلى دول العالم لاستقطاب الموظفين من الخارج، وبالتالي هي أفضل الدول للعمل فيها كمغترب:-المملكة المتحدة: 441608 دولار-اليابان: 370183 دولار-الهند: 354028 دولارالصين: 313011 دولارهونغ كونغ: 278020 دولاروبسبب تذبذب الدولار الأميركي، وعند احتساب الرواتب والأسعار بالدولار، شهدت أكثر من نصف المدن انخفاضا في التكاليف على الشركات.وبهذا تبقى اليابان هي الأفضل للمغتربين في آسيا، نقلا عن العربية نت.وبسبب ضعف الين الياباني، تعتبر تكاليف عام 2022 في الدولة الآسيوية على الشركات أقل بنسبة 12% عن العام الماضي، الذي انخفض بنسبة 9% هذا العام.