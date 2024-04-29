فعالية "دريفت إكس" تختتم دورتها الأولى باستعراض أهم ابتكارات التنقل الذكية وذاتية القيادة التي سيتم توظيفها قريباً في الدولة

اختتمت اليوم النسخة الأولى من فعالية "دريفت إكس"، المنصة العالمية المخصصة لابتكارات وحلول التنقل الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها في قطاع النقل والتنقل المستدام الجوي والبري والبحري.

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وأجمع خلالها المشاركون على أن ابتكارات التنقل الذكية وذاتية القيادة، بما في ذلك التاكسي الطائر، والمركبات ذاتية القيادة، والطائرات الشراعية البحرية ستكون من الخيارات الشائعة قريباً، داخل الإمارات وخارجها.

وتميزت الفعالية بمشاركة مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات الناشئة والهيئات الرائدة في قطاع التنقل الذكي وذاتي القيادة من مختلف أنحاء العالم، مما يرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في ابتكارات وحلول المركبات الذكية وذاتية القيادة.



وافتتح سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للتنقل، حيث قام سموه بجولة في فعالية "دريفت إكس" للاطلاع على أحدث الابتكارات والتوجهات المستقبلية لقطاع التنقل المستدام.



كما شهدت الفعالية حضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، الذي قام بجولة تفقدية لعدد من الأجنحة المحلية والعالمية المشاركة في معرض "دريفت إكس"، حيث اطَّلع على أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية في مجال المركبات الذكية وذاتية القيادة. ورافق سموّه، خلال الزيارة، كلٌّ من معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.



كما استضافت الفعالية أيضا الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، والذي تجول في أنحاء معرض "دريفت إكس" واطلع على عدد من العروض التفاعلية الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة والابتكارات الأخرى.



واستقبلت الفعالية أكثر من ثمانية آلاف زائر من 25 دولة حول العالم، وحظيت بمشاركة نخبة من قادة وروّاد الأعمال من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في جلسات نقاشية أسهمت في تعزيز آفاق التعاون والشراكة. كما شكلت هذه الفعالية منصة غير مسبوقة لعرض أحدث حلول وابتكارات التنقل الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية، وفرصة هامة لتعزيز الشراكات وتوفير الفرص التجارية والاستثمارية في قطاع التنقل، ودعم طموح أبوظبي بأن تصبح وجهة عالمية لاختبار أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية ولعب دور فاعل في صياغة مستقبل قطاع النقل والتنقل المستدام على مستوى العالم.



وقال حسن أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لشركة بيانات: "فخورون بالمشاركة في هذه الفعالية العالمية، والتي نجحت عبرها أبوظبي في استقطاب نخبة من الخبراء وروّاد الابتكار في قطاع التنقل الذكي وذاتي القيادة على مستوى العالم، والذين شاركوا خبراتهم ومعارفهم حول سبل تطوير القطاع، ودوره المستقبلي في نقل الأفراد والبضائع بفضل الحلول والابتكارات التي نتوقع رؤيتها على أرض الواقع خلال وقت قريب. لقد تميزت الفعالية بمشاركة مجموعة واسعة من أهم المتحدثين واستضافت العديد من العروض التفاعلية والمباشرة لأفضل ابتكارات وحلول المركبات الذكية وذاتية القيادة، وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية. ونتطلع لمواصلة تحقيق النجاحات، واستضافة دورة أخرى مليئة بالابتكارات النوعية في العام 2025".



وشهدت الفعالية توقيع 12 اتفاقية تعاون بين عدد من أبرز الشركات والهيئات المحلية والدولية المتخصصة في مجال النقل والتنقل المدني، حيث ستسهم هذه الاتفاقيات الإستراتيجية في تطوير مجموعة واسعة من حلول وابتكارات التنقل المستدام، والتي ستلعب دوراّ هاماّ في تعزيز توظيف المركبات الذكية وذاتية القيادة وتشغيلها في قطاع التنقل المدني.



ومن أبرز الاتفاقيات التي وقعت على هامش "دريفت إكس"، اتفاقية تعاون بين شركة "فيست أوتو جلوبال" القابضة، المتخصصة بحلول التنقل المدني المستدام، وجامعة أبوظبي، وذلك بهدف تعزيز الابتكار في التنقل المدني المستدام.



وستتعاون كل من شركة "فيست أوتو جلوبال القابضة" وجامعة أبوظبي معاً لتعزيز أنظمة إدارة أساطيل والمركبات الخاصة بشركة "فيست أوتو جلوبال القابضة". وقد تم تصميم هذه الأنظمة لزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال التخصيص المتقدم للنظام، وتأكيد الجدوى العملية للشاحنات الكهربائية التي تصنعها "فيست أوتو" في الحياة اليومية.



وأعلنت شركة بيانات عن سلسلة من المبادرات المميزة خلال فعالية "دريفت إكس"، بما في ذلك إطلاق النسخة التجريبية من تطبيق "دليل"، تطبيق الملاحة الذي طورته شركة بيانات خصيصاً لدول مجلس التعاون الخليجي، وتم تحسينه ليناسب مستخدمي الهواتف المحمولة في دولة الإمارات. كما ستتعاون شركة بيانات مع شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية "أوتونوماس أيه 2 زد" لدمج خبراتها الواسعة في عمليات تشغيل أساطيل المركبات ذاتية القيادة. كما وقعت أيضاً اتفاقية مع شركة "أتو كريبت" الرائدة في مجال توفير حلول أمن وتكامل الأنظمة الذكية للمركبات، بهدف دمج خبراتها التقنية، وتكاملها مع نظام شركة بيانات للطرقات الذكية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإتاحة الفرصة لتطوير المستوى الرابع من تجارب القيادة الذاتية.



وكشفت شركة "مانتا للطائرات" عن الدعم الاستراتيجي الذي تقدمه "الطاير" لبرنامج مانتا المبتكر للطائرات الذكية، والذي يقدم برامج محاكاة وتحليلات غير محدودة للبيانات، حيث ستقوم الطاير بتوفير أدوات برمجية وحلول متقدمة في مجالات الهندسة الرقمية والذكاء الاصطناعي وتقنيات تحليل البيانات.



ووقعت دائرة البلديات والنقل متمثلة في "أبوظبي للتنقل" مذكرة تفاهم مع شركة "ريجنت كرافت" لتوفير خدمة النقل والتنقل البحري بالطائرات الشراعية الكهربائية لنقل الركاب والبضائع، والمساهمة في تسريع إنشاء نظام نقل متكامل ودعم الأهداف الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية.



ووقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية إطارية مع شركة "آرتشر للطيران" لتسريع جهود إطلاق خدمة التاكسي الجوي في دولة الإمارات. كما شهدت الفعالية أيضًا توقيع شركة "جوبي للطيران" مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بهدف دعم وتوسيع نطاق خدمات التاكسي الطائر في دولة الإمارات.



وأعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن تعاونه مع شركة "ريجنت" الرائدة في مجال تطوير الطائرات البحرية، وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات لتطوير وتصنيع الطائرات البحرية في مُجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي.



وقال نمير حوراني، المدير العام لشركة "جلوبال مايس أورجانيزيشن ليمتد إكس" الجهة المنظِّمة لفعالية "دريفت إكس": "حظيت فعالية "دريفت إكس" حضوراً واسعاً من أبرز القادة ورواد الأعمال وألمع العقول والخبراء في مجال النقل على مستوى العالم، والذين نجحوا في وضع مسارات واضحة لصياغة مستقبل التنقل من خلال الحلول والابتكارات التي سيتم توظيفها في المستقبل القريب. وشهدت الفعالية على مدار يومين كاملين مشاركة نخبة من كبار المتحدثين ونظمت مجموعة متنوعة من العروض المباشرة غير المسبوقة والتجارب التوضيحية التي استعرضت الإمكانيات الواعدة لمستقبل ابتكارات التنقل الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها في قطاع النقل والتنقل المستدام الجوي والبري والبحري. ونتطلع لمواصلة الجهود التي شهدتها الفعالية هذا الأسبوع لاستلهام المزيد من الابتكارات في قطاع التنقل العالمي وعرضها في الدورة الثانية من "دريفت إكس" العام المقبل".



وشهدت فعالية "دريفت إكس" عدداً من الإعلانات الحصرية، بما في ذلك الكشف عن منتجات وعروض جديدة، وجذب العديد من الجهات الدولية المتخصصة بقطاع النقل والتنقل الذكي وذاتي القيادة لتأسيس أعمالها في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الكشف عن أول مهبط للطائرات العمودية الكهربائية في الدولة والذي تم الإعلان عنه من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع هيئة الطيران المدني ودائرة البلديات والنقل – أبوظبي متمثلة في "أبوظبي للتنقل".



كما قامت كل من "جي إم سي"، علامة السيارات التجارية التابعة لمجموعة جنرال موتورز، وبن حمودة للسيارات – الوكيل المعتمد والحصري لسيارات "جي إم سي" في أبوظبي، بعرض أول مركبة "بيك أب" كهربائية بالكامل للعلامة التجارية، وهي" جي إم سي" هامر الكهربائية، والتي تعتبر أول مركبة "بيك أب" كهربائية تنضم إلى تشكيلة "جي إم سي" من المركبات وسيارات الدفع الرباعي، والتي تمتاز بقوة وبراعة في التصميم، وتوفر إمكانيات رائعة على الطرقات الممهدة والوعرة مع نظام دفع كهربائي بالكامل. كما قامت شركة "سينّا باي ماي موبيليتي - Sienna by May Mobility" بإطلاق عملياتها لأول مرة في المنطقة من خلال تقديم باقة من الحلول ذاتية القيادة لطرازات مختلفة من السيارات.



وتعاونت بيانات مع شركة فلاي ناو للطيران بهدف إتاحة الفرصة للزوار للتحليق فعليًا في سماء أبوظبي على متن الطائرة العمودية الكهربائية المبتكرة "إي كوبتر -eCopter"، بالإضافة لعرض نموذج كامل للأقمار الاصطناعية عالية الارتفاع HAPS. كما أتيحت الفرصة للزوار لاختبار عدد من الابتكارات التي تعرض للمرة الأولى في دولة الإمارات، بما في ذلك حافلة "إم إس ميني باصMS MiniBus" الكهربائية ذاتية القيادة من شركة "إيه2زد - A2Z"، ومركبة التاكسي "كارنفال روبو -Carnival Robo"، وتجربة القيادة بالتحكم عن بعد من أبوظبي إلى كوريا. كما قامت "مالتي ليفيل جروب" بعرض التاكسي الطائر المخصص للمدن من شركة "وينغز لوجيستكس هب - Wings Logistics Hub"، وطائرة شحن خفيفة بدون طيار قصيرة المدى، والتي قدمت عروضًا جوية في الفعالية. كما تمكن الزوار من مشاهدة طائرة الدرون الكبيرة "بيغ درون - Big Drone" من شركة "دي سي إل - DCL" التي عرضت أيضاً طائرة "أوشن درون 30 - Ocean Drone 30"، في حين قامت شركة "فوغرو - Fugro " بعرض طائرة "بلو شادو - Blue Shadow".



وتطرقت جلسات اليوم الثاني لمناقشة عدد من المواضيع، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي لخفض الانبعاثات، ومستقبل التنقل الجوي بعد 20 عامًا، وأولويات الأبحاث المرتبطة بالسلامة المرورية، ودور الشركات الناشئة في تعزيز الابتكار، والروبوتات والجيل الثالث من الانترنت، وصياغة مستقبل قطاع التنقل القائم على التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وبالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي (SAVI)، وشركة بيانات، والشركاء الاستراتيجيين المحليين والدوليين، بما في ذلك وغرفة أبوظبي، و"جوبي للطيران"، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، و7X، و"مالتي ليفيل جروب"، و"آرتشر للطيران"، ومجموعة موانئ أبوظبي، والاتحاد الدولي للنقل البري (IRU). وشكلت فعالية "دريفت إكس" منصة مثالية للقادة والخبراء والمبتكرين العالميين لاستكشاف وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع النقل المستدام من جميع أنحاء العالم. وتتطلع فعالية "دريفت إكس" لمواصلة مسيرة النجاح والتميز من خلال استضافة الدورة الثانية خلال الربع الأول من العام 2025.