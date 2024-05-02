الخميس 02 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب يرتفع بعد أن ثبّت الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة

سبائك ذهب - (تعبيرية)
سبائك ذهب - (تعبيرية)

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الخميس، بعد أن ثبّت الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة كما كان متوقعاً.


هذا وارتفع الذهب 0.3 بالمئة إلى 2325.02 دولار للأونصة، بعد صعوده بأكثر من 1 بالمئة في الجلسة السابقة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

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كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1 بالمئة إلى 2334.40 دولار.
هذا ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى زيادة جاذبية حيازة المعدن النفيس التي لا تدر عوائد.


وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 26.75 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1 بالمئة إلى 959.40 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 953.30 دولار.-(بترا)

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