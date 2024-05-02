الذهب يرتفع بعد أن ثبّت الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الخميس، بعد أن ثبّت الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة كما كان متوقعاً.



هذا وارتفع الذهب 0.3 بالمئة إلى 2325.02 دولار للأونصة، بعد صعوده بأكثر من 1 بالمئة في الجلسة السابقة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

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كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1 بالمئة إلى 2334.40 دولار.

هذا ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى زيادة جاذبية حيازة المعدن النفيس التي لا تدر عوائد.



وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 26.75 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1 بالمئة إلى 959.40 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 953.30 دولار.-(بترا)