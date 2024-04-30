الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تراجع أسعار النفط عالميا

نفط خام
نفط خام

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، حيث أثرت المخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة الأميركية على السوق.


ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات، ما يعادل 0.06 بالمئة، إلى 88.35 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 12 سنتًا، أو 0.15 بالمئة، إلى 82.51 دولار للبرميل.

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ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) غدًا الأربعاء، حيث يدفع استمرار التضخم بمستوياته الحالية إلى توقعات بعدم إقدام البنك على خفض أسعار الفائدة، ما قد يعزز الدولار ويؤثر سلبًا على الطلب على النفط.-(بترا)

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