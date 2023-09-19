الثلاثاء 19 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

إنشاء مصنع لمعالجة الصوف في القطرانة

تعبيرية
تعبيرية
 قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الثلاثاء، إن الوزارة اختارت منطقة القطرانة والأبيض في محافظة الكرك لإنشاء مصنع لمعالجة وتصنيع الصوف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.اضافة اعلان
وأشار إلى أن اختيار منطقة القطرانة والأبيض جاء لوقوعها وسط البوادي الثلاث، ما يسهم بالاستفادة من كميات الصوف من الأغنام المحلية ومعالجتها، لأغراض التصدير والتصنيع، ويعود بالفائدة على مربي الأغنام، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة من تأثير إتلاف الصوف في المناطق الصحراوية والأودية.
ولفت الحنيفات خلال تفقده مشروع تشجير الخط الصحراوي وغابة القطرانة إلى أن المشروع قصة نجاح حقيقية بعد توقيع اتفاقيات خلال العام الماضي مع الشركة الوطنية للدواجن وعدد من الشركات للاستفادة من المياه المعالجة في تحقيق الاستدامة لهذا المشروع والتي تمتد على مسافة 150 كيلومترا.
وأكد استمرار إنشاء الغابات على خط الصحراء خاصة بعد نجاح غابة القطرانة، واستخدام تقنيات الزراعة وأصناف أشجار تتناسب مع طبيعة المنطقة والظروف الجوية الصعبة.
وناقش الحنيفات خلال لقائه عددا من المزارعين ومربي الأغنام في الميدان، مواضيع تخدم القطاع الزراعي في المنطقة، بحضور متصرف القطرانة الدكتور أسعد اللصاصمة، ومدير الصندوق الهاشمي المهندس جمال الفايز.
موقع عين سارة بالكرك الذي يشهد اعمال تأهيل لاعادة احيائه-(الغد)

"عين سارة" السياحي بالكرك.. جهود تواجه الإهمال لاستعادة البريق 05 أيلول 2023

بدء أعمال الصيانة الطارئة لحمايات مخرج جسر الموجب

بدء أعمال الصيانة الطارئة لحمايات مخرج جسر الموجب 04 أيلول 2023

1693754058073431000

سيول وإغلاق طرق.. 6 بؤر ساخنة بالكرك تخشى سيناريو الأعوام السابقة 03 أيلول 2023

الكرك

الكرك: مأزق تدني الموازنة يلاحق مجلس المحافظة منذ أربع سنوات 29 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
بلدية الكرك

المعايطة لـ"الغد": بلدية الكرك مستمرة بتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع بموازنة متهالكة

13 أيلول 2023
حافلات نقل عام في الكرك - (أرشيفية للغد)

بلدية الكرك: خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للشوارع

06 أيلول 2023
بدء أعمال الصيانة الطارئة لحمايات مخرج جسر الموجب

بدء أعمال الصيانة الطارئة لحمايات مخرج جسر الموجب

04 أيلول 2023
1693754058073431000

سيول وإغلاق طرق.. 6 بؤر ساخنة بالكرك تخشى سيناريو الأعوام السابقة

03 أيلول 2023
اقرأ أيضا
Untitled-1

الكرك: معالجة المياه العادمة تحيل أراضي قاحلة لمراع خضراء

14 أيلول 2023
WhatsApp Image 2023-09-14 at 8.42.22 PM

ضبط اعتداءات كبيرة في الكرك لتعبئة صهاريج مياه وبرك

14 أيلول 2023
بلدية الكرك

المعايطة لـ"الغد": بلدية الكرك مستمرة بتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع بموازنة متهالكة

13 أيلول 2023
معرض صور فوتوغرافية بالكرك

افتتاح معرض صور فوتوغرافية بالكرك عن الأردن تعود لعام 1905

11 أيلول 2023
1694098230369589500

محتويات جرة أثرية تعيد تاريخ زراعة "النيلة" لغور الصافي

07 أيلول 2023
حافلات نقل عام في الكرك - (أرشيفية للغد)

بلدية الكرك: خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للشوارع

06 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ماتوقعه رئيس وزراء أسبق

ماهر أبو طير |اليوم

تعديل لكسب الوقت

محمود الخطاطبة |اليوم

طوفان الأديان والمعتقدات

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

قطاعات بحاجة إلى تنظيم

سلامة الدرعاوي |اليوم

المادة 27/ج من قانون السير

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

معارك تمثيل الفلسطينيين

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات | منذ20 ساعة
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 