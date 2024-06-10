 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هيئة ادارية جديدة "لتجمع أبناء الكرك "

d73aa963-8dba-49ac-9be5-5aa1cdcffce3
تجمع أبناء الكرك

عقدت الهيئة العامة لجمعية " وطن " تجمع أبناء الكرك اول من امس اجتماعا وناقشت فيه التقريرين الاداري والمالي للجمعية.

 

اضافة اعلان

كما انتخبت الهيئة العامة هيئة ادارية جديدة للجمعية لاربع سنوات مقبلة . وهي مكونة من التالية اسماؤهم: سليمان عطالله الضمور رئيسا وطايع القراله نائب رئيس ومحمد عبدالحي البطوش ناطق اعلامي وعلي كريم القصاه آمين الصندوق ووالدكتور ضامن المعايطه امين سر واحمد عبدالله القيسي رئيس ديوان التجمع وراجي الصرايره رئيس اللجنه العشائريه وعبدالاله التخاينه مدير علاقات عامه ومحمد عارف عضو اداري ومحمدالعبادله عضواداري وعبدالحميد المواجده عضو اداري.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مستشفى الكرك الحكومي

الكرك.. جهود متواصلة للنهوض بالمحافظة

08 حزيران 2024
عدد من الاسر والفاعليات الشعبية أثناء زيارتها لاحد القرى التراثية بمحافظة الكرك-(الغد)

"سياحة القرى" بالكرك.. تجربة تحاكي حياة البساطة والاكتفاء الذاتي

06 حزيران 2024
خراف في أحد مواقع بيع الأضاحي العام الماضي.-(تصوير_ محمد أبو غوش)

الأضاحي بالكرك.. عزوف عن الشراء وارتفاع بالأسعار

02 حزيران 2024
أطفال بالكرك لا يجدون مكانا للعب الكرة حيث يلجأون الى الشوارع أو الأودية كبديل عن الملاعب-(الغد)

العطلة الصيفية لطلبة الكرك.. إهدار الوقت وخطر الشوارع

30 أيار 2024
1717008636261808900

مع غياب وسائل التبريد.. منازل فقراء بالغور الجنوبي تتحول للجحيم صيفا

29 أيار 2024
أكوام من النفايات تم التخلص منها بالمناطق الزراعية بالكرك-(الغد)

مكبات النفايات العشوائية.. مشكلة تتسع وتصل الحقول الزراعية بالكرك

23 أيار 2024
افكار و مواقف

اعتراف غربي متأخر بدولة فلسطين

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

من تسبب بهذه الحرب؟

ماهر أبو طير |اليوم

الأغنية في خدمة العدالة 

جهاد المنسي |اليوم

محطات في اليوبيل الفضي للملك

نضال منصور |اليوم

الاقتصاد الفلسطيني: تدمير شامل ومعاناة متفاقمة

أحمد عوض |اليوم

وقفة تأمل عميقة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

العالم أمام مسؤولياته

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات | منذ15 ساعة
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |08 حزيران 2024
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy
 