هيئة ادارية جديدة "لتجمع أبناء الكرك "

عقدت الهيئة العامة لجمعية " وطن " تجمع أبناء الكرك اول من امس اجتماعا وناقشت فيه التقريرين الاداري والمالي للجمعية.

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كما انتخبت الهيئة العامة هيئة ادارية جديدة للجمعية لاربع سنوات مقبلة . وهي مكونة من التالية اسماؤهم: سليمان عطالله الضمور رئيسا وطايع القراله نائب رئيس ومحمد عبدالحي البطوش ناطق اعلامي وعلي كريم القصاه آمين الصندوق ووالدكتور ضامن المعايطه امين سر واحمد عبدالله القيسي رئيس ديوان التجمع وراجي الصرايره رئيس اللجنه العشائريه وعبدالاله التخاينه مدير علاقات عامه ومحمد عارف عضو اداري ومحمدالعبادله عضواداري وعبدالحميد المواجده عضو اداري.