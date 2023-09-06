الأربعاء 06 أيلول 2023
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بلدية الكرك: خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للشوارع

حافلات نقل عام في الكرك - (أرشيفية للغد)
حافلات نقل عام في الكرك - (أرشيفية للغد)
نفذت بلدية الكرك الكبرى خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للشوارع الرئيسة والفرعية، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين ومركباتهم.

وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة لوكالة "بترا"، اليوم الأربعاء، إن البلدية حريصة بشكل عام على تأمين الشوارع بكل ما يتعلق بإجراءات السلامة العامة من تعبيد وصيانة، وتفقد سلامة الإشارات الضوئية، وممرات المشاة وأماكن التوقف والوقوف والتحميل والتنزيل، وتهيئة الأرصفة بشكل آمن والإشارات التحذيرية.اضافة اعلان

وأضاف المعايطة أن البلدية ستنظم ورشة للتوعية بقانون السير الجديد والتعريف بمواده.

ودعا المواطنين إلى التقيد بإجراءات السلامة العامة أثناء قيادة المركبات على الطرق العامة، والالتزام بالإرشادات واللوحات التحذيرية والأماكن المخصصة للمشاة والمركبات.

من جانبه، أكد مدير أشغال الكرك المهندس خالد العمرو أن المديرية تحرص بشكل دائم على تثبيت اللوحات الإرشادية والعاكسات المرورية والشواخص التحذيرية، وبيان السرعات المقررة، ووضع الجزر الوسطية في الشوارع النافذة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى وضع مطبات نموذجية في الشوارع الرئيسة لتخفيف السرعات.

وأشار العمرو إلى استكمال إنارة العديد من الشوارع في المحافظة، لا سيما الطريق الملوكي الممتد من الموجب إلى منطقة سيل الحسا، والطريق الرئيسة الممتدة إلى القطرانة.
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