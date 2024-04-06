أطباق السمك.. زينة موائد العقباويين في رمضان

احمد الرواشدة

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العقبة – لا يمكن للعقباويين الاستغناء عن تناول الأسماك في شهر رمضان المبارك وخاصة أسماك الهامور والدنيس والسلطان إبراهيم والفتلة والفريدي والفرس، والتي تعد وجبة أساسية تفضلها الأغلبية على اختلاف مستوياتهم وطبقاتهم.ومع الصباح الباكر، تفتح محلات الأسماك في البلدة القديمة وشارع (الحذوة) أبوابها بانتظار ما يأتي من صيادي البحر وعبر قوارب الجسر العربي لمئات من عشاق الأسماك في مدينة العقبة والمناطق القريبة منها.ويشهد سوق السمك طلبا قويا في الشهر الفضيل، فيما ينظر صيادو الأسماك في العقبة إلى شهر رمضان المبارك كفرصة ثمينة للتمتع بمذاق الأسماك بعد صيام يوم كامل.وهنالك كثير من الأطباق البحرية التي يعدها العقباويون من بينها طبق الصيادية الذي يشكل طبقا مشتركا لأبناء المحافظة وهو مزيج من السمك والأرز والصنوبر والبهارات الخاصة.وتعتبر (الصيادية) أحد أهم الوجبات التي يتناولها العقباويون تحديدا وهي مرتبطة بالأكلات الشعبية لأهل العقبة.ويقول المواطن بركات سمحان إنه في رمضان ترتفع سعر كافة أنواع الاسماك لكنه يظل المفضل لدى المواطن العقباوي وذلك لتوافره ورخص ثمنه مقارنة باللحوم، مؤكداً أن أسعار الأسماك تبدأ من 3 دنانير للكيلو لسمك الدنيس والفارس وتصل الى أكثر من 8 دنانير لبقية الأنواع الأخرى من الأسماك، مبينا أن الأسماك تعد الوجبة الأسهل والأقل ثمنا والأكثر فائدة.وتتنوع المائدة العقباوية بطريقة إعداد السمك ما بين المشوي وهو يعد الأسهل والأسرع وعادة ما يتم شويه في محلات مخصصة للشوي، وأيضا يمكن إعداده كحساء حيث يتم سلقه، وإضافة البهارات إليه، وقليل من الزيت وهذه الوجبة تعد خفيفة للغاية وتتميز بطعمها اللذيذ وسعراتها المنخفضة.وتفضل ربة المنزل تغريد الوهيبي تؤكد أنَّ وجبة السمك المشوي هي أكثر الوجبات التي تفضلها الأسرة على مائدة الإفطار في رمضان لكن أسعار الأسماك الأخرى والتي تسمى "فواكه البحر" مثل ( الجنبري، والكاري كاري ) مرتفعة الثمن للغاية ولا يقبل عليها الفقراء ومتوسطو الحال.وأكد الصياد محمد عبد الله أن أسواق الأسماك في العقبة لا سيما سوق البلدة القديمة الموقع التاريخي لبيع الأسماك العقباوية الطازجة يشهد نشاطا ملفتا في ظل ارتفاع وتيرة البيع والشراء على مختلف انواع الأسماك لاسيما التي يتم اصطيادها من مياه العقبة.وأشار إلى أنه في الوقت نفسه أن أسماك الفرس وبعض أنواع السلطان ابراهيم والحريدي تعتبر الآن هي الأكثر توفرا في الأسواق والمفضلة في صناعة طبق الصيادية العقباوية.من جهته؛ أشار محمد الغرابلي صاحب محل السمك إلى أن المواطنين يقبلون على شراء السمك في أيام رمضان، مؤكدا أنَّ أكثر أنواع السمك التي يفضلها الأهالي سمك الفارس والسلطان ابراهيم والهامور، وبين أن هناك الكثير من المواطنين يعدون الولائم الضخمة للأهالي والجيران والأصدقاء من الأسماك.وفي حوض قوارب صيد الأسماك الذي انشأته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل عامين، يتزاحم أكثر من 150 صيادا بقوارب بدائية فجر كل يوم، بأنواع مختلفة من الصنارات والشباك، منطلقين الى رزقهم في البحر، لاصطياد أسماك التونة والسردين، ومع مغيب الشمس يحطون في محطتهم الأخيرة بالمرسى، ويفردون صيدهم ليجر بيعه لأصحاب المحال الخاصة ببيع التجزئة.يذكر أن خليج العقبة الذي يصل طول ساحله إلى 27 كم، يتّسم بأعماقه الكبيرة التي يبلغ أقصاها 800 متر، وتصل في بعض المواضع إلى 1800 متر، وهناك فرق كبير في العمق بينه وبين مضائق تيران التي تربطه بالبحر الأحمر، والتي يبلغ معدل عمق مياهها 250 مترا.