السبت 16 آذار 2024
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الدفاع المدني ينقذ عائلة من حريق شقة في العقبة

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جانب من الحريق

قال الناطق الاعلامي بإسم مديرية الأمن العام إن فرق الدفاع المدني المتخصصة تمكنت من إنقاذ ٧ أشخاص خلال تعاملها مع حريق شقة في العقبة.

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وبين أن مديرية دفاع مدني العقبة تساندها مديرية الشرطة، تعاملت اليوم مع حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث لعمارة مكونة من اربعة طوابق بالمنطقه الخامسة في العقبة.


وأضاف أن سرعة الاستجابة التي لم تتجاوز دقائق معدودة كان لها الدور الكبير في عمليات انقاذ الأشخاص واخراجهم من بين النيران، والدخان المتصاعد.


وأوضح أن عدداً من مرتبات الدفاع المدني ولدى دخولهم لإنقاذ المحاصرين في المنزل قاموا بتزويد المحاصرين بالأوكسجين من اسطوانات الأوكسجين الخاصة بهم إلى أن تمكنوا من اخراجهم، من الشقة.


وأشار إلى أن فرق الإطفاء والإسعاف أخلت المتأثرين بالحريق وقدمت لهم الإسعافات الأولية قبل أن تنقلهم إلى المستشفى للاطمئنان عليهم، فيما تم اخماد الحريق بالكامل والسيطره عليه ومنع امتداده للشقق المجاورة، وبوشر التحقيقات.

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