الأولى في الجنوب.. افتتاح جامعة العقبة للعلوم الطبية

أحمد الرواشدة

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وتضم الجامعة كليتين؛ هما الطب وطب الأسنان، ومستشفى تعليميا متطورا يخدم الطلاب والباحثين والتدريب السريري في إجراء البحوث من خلال المشاركة في الممارسات الطبية عالية الجودة الموجهة لخدمة المجتمع المحلي.وقال محافظة خلال حفل الافتتاح الذي حضره محافظ العقبة خالد الحجاج والنائب عبيد ياسين والعين خالد أبو العز ورجل الأعمال المستثمر ميشيل الصايغ ورئيس مجلس المحافظة عماد عمرو ومدراء الأجهزة الأمنية والإدارية والأكاديمية وممثلو المجتمع المحلي، إن الجامعة ستخدم إقليم الجنوب بشكل خاص والمملكة بشكل عام من خلال استقبالها للطلبة والخدمة الطبية التي سيقدمها المستشفى الجامعي التابع لها والذي سيضم 200 سرير وعيادات طبية متخصصة وخدمة طوارئ وطب أسنان؛ وذلك بهدف تعزيز الخدمات الطبية في محافظة العقبة والجنوب بشكل عام.وأضاف أن الجامعة والمستشفى التابع لها سيوفر خدمات طبية متطورة في ظل ارتفاع عدد السكان في مدينة العقبة وفق أحدث المختبرات والعيادات المتخصصة والأطباء الأكفاء الذين استقطبتهم الجامعة للتدريس في كلياتها والعمل في المستشفى التابع لها.وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور أخليف الطراونة استمرار السياسة التعليمية للجامعة على نهج الهاشميين التي نشأت منذ عبدالله الأول ومضت إلى الحسين الباني وحتى عبدالله الثاني المعزز، لافتا إلى أن جامعة العقبة الطبية هي أول جامعة طبية مكتملة على أحدث الطرق العالمية معززة بمستشفى جامعي وستوفر حوالي ألف فرصة عمل لأبناء المجتمع وتهدف رسالتها إلى الارتقاء بالمستوى الطبي والصحي في الأردن من خلال تطبيق أفضل المعايير الطبية، وهذا نهج رسمته الجامعة بعيدا عن حسابات الربح والخسارة.ونوه إلى أنها شاهد جديد على إنجازات عهد الملك عبدالله الثاني لضمان مستقبل التعليم والشباب في الوطن.من جانبه، قال رئيس الجامعة الدكتور أحمد حياصات إن تأسيس جامعة طبية في مدينة العقبة ثغر الأردن الباسم جاء لخدمة أبناء الوطن والدول المجاورة لمن يرغبون بدراسة الطب وطب الأسنان والذي يميز الوطن وجامعاته بخريجين ذوي سمعة طيبة وكفاءة عالية تنافس إقليميا وعالميا.وبين الحياصات أن الجامعة هي أول جامعة طبية حاصلة على الاعتماد العام والخاص في محافظة العقبة وتلتزم بتقديم أعلى مستوى من الجودة الأكاديمية والخبرة العلمية من خلال برنامجي البكالوريوس في الطب وطب الأسنان، وترفد القطاع الصحي في الجنوب بتجهيز أول مستشفى جامعي مصمم بأحدث المواصفات العالمية ويتسع لـ200 سرير وعيادات وغرف عمليات وأقسام للطوارئ والإسعاف وسيكون متاحا لزوار العقبة من الأردن وخارجها.