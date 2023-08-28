إطلاق مبادرة لمدرستي أنتمي في مدارس الرصيفة

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رعت مديرة التربية والتعليم في لواء الرصيفة الدكتورة يسرى الزبن، انطلاق فعاليات مبادرة "لمدرستي أنتمي" في مدرسة ميمونة بنت سعد الأساسية، بحضور مديرة الشؤون التعليمية الدكتورة ختام السواريس ورؤساء الأقسام المعنيين.وقالت الزبن، إن تحسين البيئة المدرسية دورنا جميعاً من إداريين وتربويين وطلبة وأولياء أمور ومجتمع محلي، مؤكدة أن ذلك يتم من خلال حصر المشكلات والتحديات وإيجاد حلول مناسبة لها بالتعاون والتشاور.وبينت أهمية الأنشطة الخاصة بالمدرسة من وضع الخطط وعقد الجلسات الحوارية وتنظيم حملات نظافة وصيانة لمرافق المدرسة، وغيرها من الأنشطة المتنوعة التي تسهم في دعم المبادرة لتحسين البيئة المدرسية.وتخلل إطلاق المبادرة، توزيع بروشورات تعريفية بالمبادرة وأهدافها، كما تم توزيع كاسات ماء مطبوع عليها شعار المبادرة "لمدرستي أنتمي".