الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الرصيفة.. التربية والبلدية تجتمعان لغرس 10 ملايين شجرة

مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة أحمد الشديفات يستقبل رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي بحضور مجلس التطوير التربوي وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية
مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة أحمد الشديفات يستقبل رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي بحضور مجلس التطوير التربوي وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية
استقبل مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة الأستاذ أحمد الشديفات، الاثنين، رئيس بلدية الرصيفة الإعلامي شادي الزيناتي، بحضور مجلس التطوير التربوي وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية.اضافة اعلان

وأكد الطرفان استمرار التعاون بين البلدية والتربية في سبيل تحسين البيئة المدرسية، واستمرار الشراكة الاستراتيجية بينهما في مختلف مجالات التعاون التي تنعكس إيجاباً على المدارس وبالتالي على الطلاب.

من جانبه، ثمّن الشديفات دور البلدية في المساهمة بتنفيذ نشاطات وبدعم الأنشطة التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم، وبخاصة تلك المتعلقة بمبادرة لمدرستي أنتمي، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرة الملكية التي تسعى إلى تعزيز روح الانتماء لدى الطلبة من خلال الاهتمام بنظافة المدرسة والبيئة المحيطة، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به البلدية في هذا الصدد.

واتفق الجانبان على آلية لتوزيع أشجار من أجل غرسها بحسب التوجهات لزراعة 10 ملايين شجرة، كما تم بحث آلية توزيع حصة لواء الرصيفة من الأشجار والتي سيتم زراعتها في المدارس وفي الأماكن العامة.

من جانبه، أكد الزيناتي أن البلدية قدّمت خلال الفترات الماضية جملة من الخدمات لعدد من المدارس في لواء الرصيفة، حيث أبدى استعداد البلدية للاستمرار في النهج ذاته، بتقديم أشكال الدعم كافة، ماديا ومعنويا ولوجستيا، خصوصا في مبادرة "لمدرستي أنتمي".

وحضر الاجتماع، في مكتب مدير التربية والتعليم الأستاذ أحمد الشديفات، بحضور رئيس البلدية الإعلامي شادي الزيناتي، وعضو المجلس البلدي معتصم محاسنة، وكل من رئيس قسم التعليم العام الأستاذ أكرم أبو قطام ورئيس قسم الإشراف التربوي الدكتور حامد الكيلاني ورئيس قسم الإعلام الأستاذ داود خليفه ومنسق الاجتماع عمر الزاغ، وكل من أعضاء ورؤساء مجالس التطوير التربوي، وهم: محمود عيسى خاطر، ونبيل حسن صالح، وأحمد العطاونه وزهير سويدان وبسام ماجد العورتاني، حيث أكد الحاضرون، تكاتف الجهود وتكثيف الأنشطة الرامية إلى تحقيق أهداف مبادرة لمدرستي أنتمي.
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