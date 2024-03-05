الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الشديفات يرعى حملة التوجيه المهني في الرصيفة

إطلاق حملة التوجيه المهني لبرنامج (BTEC) في لواء الرصيفة
إطلاق حملة التوجيه المهني لبرنامج (BTEC) في لواء الرصيفة
رعى مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة أحمد الشديفات، حملة التوجيه المهني لبرنامج (BTEC) في اللواء، حيث حظيت الحملة باهتمام واسع في اللواء وحضرها رؤساء الأقسام المعنيين في المديرية ومعلمو وأعضاء لجان التوجيه المهني في المدارس.اضافة اعلان

وفي بداية الحملة التعريفية، رحّب الشديفات بالحضور الكريم، مبيّناً أهمية الحملة التي تهدف إلى تعريف الطلبة ببرنامج (BTEC) وتخصصاته المتنوعة، مشيراً إلى اختيار التخصص المناسب بدقة وعناية حسب ميول الطالب لضمان النجاح والتميز في مجال العمل.

ولفت إلى أن برنامج (BTEC) متاح للمسارات والتخصصات الجامعية لمن يرغب في الاستمرار من الطلبة وتطوير أنفسهم، مؤكدًا أن البرنامج بوابة للتوظيف ورفد سوق العمل بالكفاءات المهنية المطلوبة.

وتم فتح باب الحوار لطرح الأسئلة من قبل الطلبة والأهالي، حيث تم مناقشة التخصصات المختلفة ومدى أهميتها في سوق العمل، ومدى توافقها مع ميول الطلبة.

وأكد الشديفات أهمية التنسيق مع القطاعات الخاصة من أجل التوظيف حسب التخصصات المطلوبة من خلال وزارة التربية والتعليم، لضمان حصول الطلبة على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.

وفي ختام اللقاء، تمنى الشديفات التوفيق والنجاح لأبنائه الطلبة، وحثهم على البحث عن شغفهم واختيار التخصصات التي تناسب ميولهم وقدراتهم.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة أحمد الشديفات يستقبل رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي بحضور مجلس التطوير التربوي وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية

الرصيفة.. التربية والبلدية تجتمعان لغرس 10 ملايين شجرة

20 شباط 2024
اقرأ أيضا
اسعاف

12 إصابة بتدهور ضاغطة نفايات في الزرقاء

منذ5 ساعة
طعن - (تعبيرية)

ضبط ثلاثيني طعن 4 مصلين أثناء صلاة العشاء في الرصيفة

01 آذار 2024
الزرقاء - (أرشيفية)

بعد إجراءاتها الرقابية.. بلدية الزرقاء تسترد أكثر من 28 مليون دينار

25 شباط 2024
مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة أحمد الشديفات يستقبل رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي بحضور مجلس التطوير التربوي وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية

الرصيفة.. التربية والبلدية تجتمعان لغرس 10 ملايين شجرة

20 شباط 2024
أبو السمن يتفقد مشروع جريبا الإسكاني في الزرقاء ويلتقي أبناء المنطقة

أبو السمن يعد بدراسة مطالب سكان غرب الزرقاء

12 شباط 2024
WhatsApp Image 2024-02-06 at 4.52.07 PM

إغلاق وايقاف منشآت غذائية عن العمل في الزرقاء

06 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الوجه الآخر للحرب

ماهر أبو طير |اليوم

"الإيدز".. خطر يتطلب التشاركية

محمود الخطاطبة |اليوم

الوجه الأميركي غير السياسي القادم

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

دعم الشركات

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الأهواء" تتلاعب بكرة القدم

خالد خطاطبة |اليوم

شهر الاختبار

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

القلق السياسي والوطنية الأردنية

سميح المعايطة |اليوم

اليوم التالي

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات | منذ18 ساعة
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات | منذ18 ساعة
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

أزمة البحر الأحمر

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت
 
 