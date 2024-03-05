الشديفات يرعى حملة التوجيه المهني في الرصيفة

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وفي بداية الحملة التعريفية، رحّب الشديفات بالحضور الكريم، مبيّناً أهمية الحملة التي تهدف إلى تعريف الطلبة ببرنامج (BTEC) وتخصصاته المتنوعة، مشيراً إلى اختيار التخصص المناسب بدقة وعناية حسب ميول الطالب لضمان النجاح والتميز في مجال العمل.ولفت إلى أن برنامج (BTEC) متاح للمسارات والتخصصات الجامعية لمن يرغب في الاستمرار من الطلبة وتطوير أنفسهم، مؤكدًا أن البرنامج بوابة للتوظيف ورفد سوق العمل بالكفاءات المهنية المطلوبة.وتم فتح باب الحوار لطرح الأسئلة من قبل الطلبة والأهالي، حيث تم مناقشة التخصصات المختلفة ومدى أهميتها في سوق العمل، ومدى توافقها مع ميول الطلبة.وأكد الشديفات أهمية التنسيق مع القطاعات الخاصة من أجل التوظيف حسب التخصصات المطلوبة من خلال وزارة التربية والتعليم، لضمان حصول الطلبة على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.وفي ختام اللقاء، تمنى الشديفات التوفيق والنجاح لأبنائه الطلبة، وحثهم على البحث عن شغفهم واختيار التخصصات التي تناسب ميولهم وقدراتهم.