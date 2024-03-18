55 مدرسة ثقافة عسكرية في الأردن

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وأكد الحنيطي على حرص القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، على تقديم أفضل مستوى احترافي للتعليم في كافة المدارس العسكرية المنتشرة في محافظات المملكة، وتميزها في البعد الوطني الشامل من تقديم الخدمات التعليمية لمختلف شرائح المجتمع الأردني، إضافة إلى دورها في تحسين قدرات ومهارات الكادر التعليمي لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية.وقال مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية إن انتشار مدارس الثقافة العسكرية وتوسعها هو محط اهتمام ورعاية القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لتنشئة جيلٍ واعٍ، حيث ازدادت مدارس الثقافة العسكرية من 46 إلى 55 مدرسة وسيتم افتتاح 4 مدارس جديدة مطلع العام القادم.وبيّن مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية أن مجمع مدراس الغباوي والذي يضم (مدرسة الشهيد الملك عبدالله ابن الحسين الأساسية والمبنى الجديد لجناح الأميرة هيا) أقيم على مساحة 20 دونماً، حيث يحتوي على 36 قاعة صفية مجهزة بأحدث المعدات التربوية، وقاعات لوح تفاعلي، ومختبر علوم ومكتبة، وقاعة حاسوب، وصالة رياضية، وغرفة مصادر، إضافةً إلى ملعب كرة قدم وجميعها صممت وجهزت بأحدث المواصفات والمقاييس.وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في أقسام ومرافق المجمع المختلفة، واطلع على الإمكانات التعليمية التي يقدمها لأبناء المحافظة والذي أنشئ من خلال الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات التابعة لمديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية وفق أحدث الأسس والبنى التحتية.يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية تساهم في تقديم خدمات تعليمية واجتماعية مميزة لشرائح واسعة من المجتمع الأردني من أبناء العاملين والمتقاعدين العسكريين، وتوفر التعليم المجاني لأكثر من (20300) طالباً.