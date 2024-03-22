إربد: مسيرة حاشدة تندد باستمرار الابادة والتهجير لأهل غزة

أحمد التميمي

انطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الهاشمي بوسط اربد، ندد فيها المشاركون بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

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وطالب المشاركون بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان بعد أن ارتقى ما يزيد عن 32 الف شهيد وجرح ما يزيد عن 80 الف في العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة.



واستنكروا صمت المجتمع الدولي تجاه العدوان الصهيوني الامريكي الغاشم على المدنيين الابرياء في غزة.



وطالبوا بضرورة الوقف الفوري للجرائم والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين العزل.

وحيا المشاركون في المسيرة التي حملت عنوان من الكرامة إلى غزة،، خيارنا المقاومة صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والثبات بوجه آلة الحرب الإسرائيلية، وتنديدا بالمجازر والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء لتفريغ القطاع من أهله.