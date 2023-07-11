انطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء2023 في المراكز الشبابية بمحافظة إربد

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انطلقت في مديرية شباب محافظة إربد فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023 والتي تنظمها وزارة الشباب من كل عام، بمشاركة شبابية واسعة من شباب وشابات المحافظة حيث تستهدف الفئة العمرية من 12 إلى 30 عام ،والتي ستستمر حتى 15 آب المقبل .أكد مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني أن إقامة المعسكرات تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والهوية الأردنية الواحدة، وتوفير فرصة التعبير عن الذات واكتشاف وإبراز المواهب الشبابية، والعمل على صقلها ،و توفير الفرص للشباب للالتقاء والتعارف، ومساعدة الشباب على مسايرة روح العصر ومواكبة التطورات التكنولوجية، و إستثمار لطاقات الشباب وتحفيزهم على الإبداع والإبتكار بما تقدمها المعسكرات من برامج وفعاليات تحاكي متطلبات الشباب ليكونوا أشخاص مؤثرين اجتماعيا من خلال التمكين المعرفي والمهاري لديهم التي تساهم في تقدم وازدهار المجتمعوبين أن معسكرات المراكز الشبابية تتضمن المعسكرات التفاعليوالتشاركي للذكور والإناث ، معسكرات الأمن والشرطة المجتمعية ذكور وإناث بواقع يومين لكل معسكر، ومعسكرات الأندية المشاركة في الحياة السياسية والحزبية بواقع يوم واحد ، بالإضافة لمعسكرات سواعد الإنقاذ بواقع يومين ، ومعسكر التدريب المهني للإناث والذي يستمر لمدة ٥ أيام من التدريب ، ويومين من التحديات في معسكر المسارات السياحية للشباب .هذا وقد أطلقت وزارة الشباب عبر موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الإجتماعي رابطا إلكترونيا لتمكين الشباب من التسجيل من خلال الرابط المتاح وذلك لتسهيل مشاركتهم في مختلف المعسكرات .