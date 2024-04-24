الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

برعاية إسرائيلية.. واشنطن تبني ميناء عائما بغزة "قريبا جدا"

بايدن أعلن عن الميناء العائم لإيصال المساعدات لغزة
بايدن أعلن عن الميناء العائم لإيصال المساعدات لغزة
أعلنت الولايات المتحدة -الثلاثاء- أنها ستباشر "قريبا جدا" بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر، بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر.اضافة اعلان

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بات رايدر للصحفيين، إن السفن المحملة بالمعدات اللازمة لبناء هذا الميناء العائم والرصيف البحري الذي سيخدمه وصلت إلى البحر المتوسط.

وأضاف أن "جميع السفن الضرورية موجودة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهي على أهبة الاستعداد" لتنفيذ هذه المهمة، مؤكدا أنه بإمكاننا البدء في عملية البناء قريبا جدا"، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يبدأ البناء بحلول أوائل مايو/أيار على أبعد تقدير.

وشدد مسؤولون أميركيون على أن بناء هذا الميناء لا يتطلب وجود أي جندي أميركي على الأرض، لكن مع ذلك، فإن الجنود الأميركيين سيكونون موجودين خلال بنائهم الميناء على مقربة من القطاع، وهي عملية ستضمن أمنها القوات الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 111 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وفي مطلع مارس/آذار، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن للمرة الأولى عن هذا المشروع.

وقال بايدن يومها إنه أمر الجيش الأميركي ببناء هذا الميناء العائم لإيصال المساعدات إلى القطاع عن طريق البحر بعدما عرقلت إسرائيل إيصالها برا.

ويتكون المشروع من ميناء بحري عائم مؤقت يسمح للسفن الضخمة، سواء أكانت عسكرية أو مدنية، بالرسو فيه لإفراغ حمولتها ونقلها إلى سفن أصغر حجما يمكنها إيصال هذه المساعدات إلى رصيف بحري متصل بالساحل. الجزيرة
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