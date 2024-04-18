اليونيسف: مقتل حوالي 14 ألف طفل في غزة منذ بدء العدوان

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وأضافت في بيان "لقد أصيب الآلاف، وهناك آلاف على شفا المجاعة".وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن "طفلا واحدا يصاب أو يموت كل 10 دقائق" في غزة، وأن حوالي 10 آلاف امرأة قتلت في غزة منذ بدء الحرب، و6 آلاف منهن تركن وراءهن 19 ألف طفل يتيم.وقالت المتحدثة باسم اليونيسف، تيس إنجرام، التي زارت غزة أخيرا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف أول أمس الثلاثاء، إن ما أذهلها هو "عدد الأطفال الجرحى الذين رأتهم".وأضافت، "ليس فقط في المستشفيات، ولكن في الشوارع، في ملاجئهم المؤقتة، حيث يعيشون حياتهم المتغيرة بشكل دائم". (بترا)