الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اليونيسف: مقتل حوالي 14 ألف طفل في غزة منذ بدء العدوان

اليونيسف: مقتل حوالي 14 ألف طفل في غزة منذ بدء العدوان
اليونيسف: مقتل حوالي 14 ألف طفل في غزة منذ بدء العدوان
قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، كاثرين راسل، إن حوالي 13800 طفل قتلوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان

وأضافت في بيان "لقد أصيب الآلاف، وهناك آلاف على شفا المجاعة".

وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن "طفلا واحدا يصاب أو يموت كل 10 دقائق" في غزة، وأن حوالي 10 آلاف امرأة قتلت في غزة منذ بدء الحرب، و6 آلاف منهن تركن وراءهن 19 ألف طفل يتيم.

وقالت المتحدثة باسم اليونيسف، تيس إنجرام، التي زارت غزة أخيرا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف أول أمس الثلاثاء، إن ما أذهلها هو "عدد الأطفال الجرحى الذين رأتهم".

وأضافت، "ليس فقط في المستشفيات، ولكن في الشوارع، في ملاجئهم المؤقتة، حيث يعيشون حياتهم المتغيرة بشكل دائم". (بترا)

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